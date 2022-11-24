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Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»

24 ноября
2022 год

Новости кино >>
24 ноября 2022
Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет с 14 по 21 декабря в Москве. На открытии покажут документальный альманах Андрея Богатырева «Дом в моей голове» о лидере рок-группы «Чайф» Владимире Шахрине, сообщает пресс-служба смотра.

Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»
фото: К/ф «Дом в моей голове» / Предоставлено Андреем Богатырёвым

В конкурсной программе примут участие 49 фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также копродукционный проект России и КНР. Жюри будет оценивать работы, снятые за последние два года, в трех категориях – «Игровое кино», «Документальное кино» и «Анимационное кино». Общий призовой фонд составляет два миллиона рублей.

Категорию «Игровое кино» составили 16 фильмов с участием таких артистов, как Юра Борисов, Владимир Зайцев, Константин Хабенский, Яна Поплавская, Яна Сексте, Роза Хайруллина и Константин Фисенко. Это картины «Слезы капали в Фо-Бо», «А», «Геннадий у аппарата», «Капли дождя», «Кажется, навсегда», «Клюква Сталина», «Краски меланхолии», «Неошибка», «Новая мама», «Младший брат ангелов», «Спуститься до небес», «С собой», «Старикам тут место», «Три дня и один повод», «Чикен» и «Шурик».

Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»
фото: К/ф «Слезы капали в Фо-Бо»,

Категория «Документальное кино» представлена картинами «Прикольный одинокий телец», «Выход», «Зеркало заднего вида», «Клятва», «Люди дела. Сеанс одновременной игры», «Профессор Гиберт», «Там, где наш дом: Елена Руденко», «У ЕҤ», «Черный вагон» и «Чудомобиль». Конкурсные работы были лауреатами кинофестивалей «Послание к человеку», «Флаэртиана», Beat Film Festival и HotDocs.

В секцию анимационным проектов включены «Агент Мяу-мяу», «В поисках мозга», «В поисках Черного дракона», «До темноты», «Ежики зелёные», «Искра», «Костёр в заповеднике», «Лаборатория № 66», «Луч», «Моё солнце», «Настоящий спагетти-вестерн», «О кораблях и булках», «Первая ссора, очередная теория, или как три человека картины друг другу испортили», «Свое место», «СКАЗ: Песня Сирин», Blue и другие.

Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино»
фото: К/ф «Прикольный одинокий телец»

Вне конкурса будут представлены программы «Параллельная реальность», «Таврида.Арт» и «Short Film Day Россия + СНГ». Традиционно помимо кинопоказов пройдут образовательные мероприятия и обсуждения актуальных вопросов рынка короткометражного кино. «Эхо» киносмотра продлится до 15 февраля 2023 года.

Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.
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персоны
Андрей БогатыревЮра БорисовВладимир ЗайцевЯна ПоплавскаяЯна СекстеКонстантин ФисенкоКонстантин ХабенскийРоза Хайруллина
фильмы
Прикольный одинокий телецСлезы капали в фо-бо

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