Объявлена конкурсная программа Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино», который пройдет с 14 по 21 декабря в Москве. На открытии покажут документальный альманах Андрея Богатырева «Дом в моей голове» о лидере рок-группы «Чайф» Владимире Шахрине, сообщает пресс-служба смотра.
фото: К/ф «Дом в моей голове» / Предоставлено Андреем Богатырёвым
В конкурсной программе примут участие 49 фильмов из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также копродукционный проект России и КНР. Жюри будет оценивать работы, снятые за последние два года, в трех категориях – «Игровое кино», «Документальное кино» и «Анимационное кино». Общий призовой фонд составляет два миллиона рублей.
Категория «Документальное кино» представлена картинами «Прикольный одинокий телец», «Выход», «Зеркало заднего вида», «Клятва», «Люди дела. Сеанс одновременной игры», «Профессор Гиберт», «Там, где наш дом: Елена Руденко», «У ЕҤ», «Черный вагон» и «Чудомобиль». Конкурсные работы были лауреатами кинофестивалей «Послание к человеку», «Флаэртиана», Beat Film Festival и HotDocs.
В секцию анимационным проектов включены «Агент Мяу-мяу», «В поисках мозга», «В поисках Черного дракона», «До темноты», «Ежики зелёные», «Искра», «Костёр в заповеднике», «Лаборатория № 66», «Луч», «Моё солнце», «Настоящий спагетти-вестерн», «О кораблях и булках», «Первая ссора, очередная теория, или как три человека картины друг другу испортили», «Свое место», «СКАЗ: Песня Сирин», Blue и другие.
фото: К/ф «Прикольный одинокий телец»
Вне конкурса будут представлены программы «Параллельная реальность», «Таврида.Арт» и «Short Film Day Россия + СНГ». Традиционно помимо кинопоказов пройдут образовательные мероприятия и обсуждения актуальных вопросов рынка короткометражного кино. «Эхо» киносмотра продлится до 15 февраля 2023 года.
Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.
обсуждение >>