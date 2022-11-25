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Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской

25 ноября
2022 год

Новости кино >>
25 ноября 2022

Завершились съемки исторической драмы кинокомпании «Марс Медиа» «Великая. Золотой век» с Елизаветой Боярской в роли императрицы Екатерины II, сообщает пресс-служба Первого канала.

Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской
фото: Пресс-служба Первого канала

1763 год – первый после коронации Екатерины. Власть в ее руках, но, заняв трон, его необходимо удержать. Молодой императрице предстоит убедиться в том, что второе намного сложнее, чем первое, и только через десять лет она сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской. Эти годы будут наполнены не только победами и свершениями, но и поражениями, потерями верных людей, предательством тех, кого она считала близкими, борьбой с дворцовыми интригами и происками врагов из-за границы.

Ведущие роли в сериале также исполнили Антон Хабаров (Григорий Орлов), Алексей Морозов (Григорий Потемкин), Павел Ворожцов (Никита Панин), Алексей Филимонов (Лев Нарышкин), Игорь Гордин (Алексей Бестужев) и Софья Синицына (Екатерина Дашкова). Режиссерское кресло занял Сергей Гинзбург.

Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской
фото: Пресс-служба Первого канала

Рассказывая об образе Екатерины II, Елизавета Боярская признается: «Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались как в российском, так и в мировом кинематографе. Знаете, так получилось, что я играю роль Елены Андреевны в «Дяде Ване» Чехова сразу в двух театрах. И Елена у Додина у меня совсем другая, нежели Елена у Брауншвейга. Все зависит от режиссера, от акцентов, которые он хочет расставить, от темы, которую выбирает главной, от его взгляда на историю и с внутренней и с визуальной точки зрения. То же самое с Екатериной. Да, мы рассказываем историю одну и ту же, но это будет взгляд именно Сергея Гинзбурга и определенной компании артистов».

Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской
фото: Пресс-служба Первого канала

В главных ролях и эпизодах снялись 100 актеров, в массовых и групповых сценах – более 1500. Для проекта подготовили 1000 исторических костюмов, часть из которых создавались непосредственно под главных актеров (так, для Екатерины II было пошито 10 нарядов), а часть – взяты на прокат в Испании и Чехии, на отечественных киностудиях и у частных коллекционеров. Специально для сериала были воспроизведены копии уникальных музейных образцов ювелирных украшений, среди которых перстень императрицы и алмаз «Орлов» – знаменитый драгоценный камень, названный именем фаворита Екатерины Великой.

Съемки сериала длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове, Елизаветино. Впервые кинематографистами был задействован на открытой воде корабль «Полтава». А для создания декорации Москвы, охваченной чумой, использовали более 14 тонн песка и земли.
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№ 1
Lusia Happy   25.11.2022 - 13:20
Как жаль только, что в очередной раз все опять переврут и опять все исторические события поставят вверх дном(( читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской фотографии
Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской фотографии
Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской фотографии
Завершились съемки «Великой» с Елизаветой Боярской фотографии
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