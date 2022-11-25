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Никита Ефремов вернется в «Оффлайн»

25 ноября
2022 год

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25 ноября 2022

Никита Ефремов вернется к роли гениального хакера в продолжении детективного триллера «Оффлайн», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko. Премьера второго сезона намечена на 2023 год.

Никита Ефремов вернется в «Оффлайн»

По сюжету ставки в смертельной игре создателей и пользователей приложения BeHappy повышаются кратно, когда в руках Анонимуса, под чьим ником скрывался майор Никонов, оказывается дочь Раста — Катя. Раст, чья личность раскрыта, не может бежать, не вернув дочь, и вынужден пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы выбраться из смертельной ловушки, в которую его загнал Анонимус. А учитывая, что верный друг Левис оказался в руках полиции, рассчитывать остается только на себя.

«Я безумно рад, что мы начинаем подготовку к съемкам продолжения «Оффлайна». Это, в определенном смысле, вызов самому себе: сможем ли мы сделать вторую часть не менее хорошей, чем была первая? Довольно часто продолжения проигрывают первым сезонам. Конечно же, у нас будет совсем другая история: главный герой играет в открытую, потому что все уже знают, кто он. Во второй части будет гораздо больше экшна, чем в первой», — рассказал режиссер Кирилл Плетнев.

Никита Ефремов вернется в «Оффлайн»

Премьера первого сезона «Оффлайна» с Никитой Ефремовым, Денисом Шведовым, Полиной Максимовой, Никитой Кологривым и Риналем Мухаметовым в главных ролях состоялась в Okko 27 апреля. С момента премьеры сериал шесть месяцев был в зрительском топ-10 онлайн-кинотеатра. А по итогам трех кварталов 2022 года вошел в топ-10 среди всех сериалов по количеству уникальных зрителей.
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