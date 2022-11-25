Виктория Толстоганова исполнила главную роль в экранизации повести «Вам и не снилось»

В Санкт-Петербурге завершились съемки драмы «Вера» – новой экранизации повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось». Главную роль в картине исполнила Виктория Толстоганова, сообщает пресс-служба Киностудии им. Горького.
фото: Пресс-служба Киностудии им. Горького
По сюжету Вера живет исключительно проблемам своей семьи: вечно болеющего мужа Кости (Алексей Розин) и пятнадцатилетнего сына Ромки (Тимофей Тимков). Вообще-то Веру всё устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга – красавица Людмила (Ольга Сутулова) с дочерью Юлей (Полина Меркурьева). В последней – как раз ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.
«Мы снимали все сцены, которые по сценарию происходят в Ленинграде, именно в Санкт-Петербурге, чтобы точно передать состояние героев, их семейную историю. В фильме будет отдельная сцена с теплыми воспоминаниями главной героини Веры о ее детстве в Ленинграде, будет глубокий диалог с ее мамой – бабушкой Ромки, которую совершенно по-новому сыграла Ольга Лапшина, а также воспоминания о городе в блокаде. Напротив, для Ромки образ Северной столицы холодный, контрастирующий с теплым всепоглощающим чувством первой любви в его душе. Мы задействовали красивые узнаваемые места в Петербурге, но квартиру специально выбрали с планировкой «гребенкой», в ней герой чувствует себя в ловушке и по-своему ищет выход», – рассказывает режиссер Ирина Волкова.
Кинотеатральная премьера «Веры» запланирована на 2023 год.
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