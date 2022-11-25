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Юлию Благую ждут «Случайные встречи»

25 ноября
2022 год

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25 ноября 2022
Юлия Благая и Илья Алексеев исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме «Случайные встречи». О завершении съемок проекта сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Юлию Благую ждут «Случайные встречи»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Лера Рябинина работает в такси, свободное время посвящает семье: любимой дочери-студентке Ане, мужу Антону и собаке Элвису. После двадцати лет брака женщина чувствует, что супруг к ней охладел. Она пытается оживить отношения, но Антон уходит к другой женщине. Проблем добавляет дочь – выясняется, что она встречается с женатым мужчиной. Лера пытается образумить Аню, но все заканчивается ссорой, после которой девушка уходит из дома. Так, главная героиня остается абсолютно одна, но начать новую жизнь ей помогают случайные встречи с пассажирами.

«Бывают такие фильмы, после просмотра которых зритель становится другим человеком. Я думаю, что именно это произойдет, когда люди увидят нашу мелодраму. Есть моменты, где можно посмеяться, поплакать, ощутить все чувства вместе с героями. Наш проект стоит посмотреть, чтобы испытать яркие эмоции!» — уверена Юлия Благая.
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