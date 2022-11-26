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Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю

26 ноября
2022 год

Новости кино >>
26 ноября 2022
Мы оглянуться не успели, как зима катит в глаза аниме-снежинками. 15 декабря Netflix добавит в библиотеку компиляцию «Вайолет Эвергарден» с подзаголовком «Воспоминания». Стриминг-гигант вообще проявляет удивительную гибкость в вопросах японской анимации: намедни правообладатель NHK с солидным пакетом аниме остался недоволен демонстрацией рекламы в их контенте (особенности законодательства Страны восходящего солнца) и попросил приостановить показ 22 тайтлов; в ответ Netflix просто исключил из этих аниме рекламу, чтобы не портить отношения. 15 января второй сезон «Повести о конце света» явит свой первый кур. Студия MAPPAТанцуй, танцуй, танцор», «Дорохедоро») пока не определилось с точной датой релиза «Адского рая» (помните такой?), но точно сделает это в следующем году. Появились подробности о 26-м фильме по франшизе «Детектив Конан»: полнометражка получит название «Субмарина Куроганэ» и поступит в прокат 14 апреля. «Магическая битва 0. Фильм» продолжает колошматить мировой бокс-офис: самый кассовый тайтл 2022-го заработал уже $191 миллион и попутно скинул «Дитя погоды» с шестого места в списке самых прибыльных аниме в истории. Тем временем «Судзумэ» Макото Синкая тоже не сидит без дела и закрывает двери — в частности, перед носом у «Ван-Писа»: душеспасительное фэнтези расположилось на первой строчке по сборам в японском прокате, а многофигурный мюзикл «Красный фильм» отполз аж на четвертое.

Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю
И специальный блок для тех, кто внеклассному чтению предпочитает видеоматериалы: свежими трейлерами обзавелись «Госпожа Кагуя: Первый поцелуй никогда не заканчивается» (смотреть с русскими субтитрами), Папаши-дружбаны (смотреть с русскими субтитрами), «Первый слэм-данк» (персонажные тизеры Сакураги, Мицуи и Рукавы с русскими субтитрами), «Старшая карта» (смотреть с английскими субтитрами), «Король огненной охоты» (смотреть), «Гигантский зверь Арса» (смотреть), «Вселенная Гридмена» (смотреть) и второй сезон «Клуба стрельбы из лука» (смотреть). Бонус: лапша Donbei Kitsune Udon продолжает радовать отсылками, на этот раз — на сериал «Баки Ханма» (правда, больше внимания уделено его деспотичному отцу Юдзиро).


Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о ледяном постапокалипсисе в сериале «Кайна в великом снежном море» или о финальном отрезке «Каменного океана»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале. Что смотреть из осенних премьер — мы собрали в отдельном материале.

Читать «Духи Деко» — пестрая антиутопия 0+
Два новых аниме по франшизе «Щелкунчик Китаро» выйдут в 2023 году: полнометражка «Рождение Китаро» запланирована на следующую осень, а примерная дата сериала «Дьяволенок» еще не известна. Оба проекта приурочены к празднованию 100-летия автора манги о мальчике-ёкае в полосатой жилетке – легендарного Сигэру Мидзуки.

Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю

Полнометражная хоррор-комедия от студии Toei AnimationКоронный бросок», «Мононокэ») сосредоточится на тайне рождения демонического мальчика Китаро, последнего представителя Племени Призраков. Режиссером фильма заявлен Го КогаВселенная Дигимонов», эпизоды «Ван-Писа»), сценарий пишет Хироюки ЁсиноТемный дворецкий», «Импульс мира»), а за дизайн персонажей отвечает Токо ЯтабэМилый во Франксе», «Гридмен»).

Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю

Аниме-сериал расскажет о вундеркинде-пятикласснике Синго Умореги по прозвищу Дьяволенок. С помощью обширных познаний в оккультизме и поддержки самых могущественных демонов Синго хочет добиться мира между людьми и ёкаями. Режиссерское кресло разделят Дзюнъити Сато, снявший «Дьяволенка» 1989 года, и Фумитоси ОидзакиИгрушка Астаротты», «История одной кошки»). Бремя производства взвалит на себя студия Encourage FilmsМонополия моего героя», «Маг-обманщик из другого мира»).

Читать «Жилой комплекс C» — лавкрафтианские ужасы в японском приморском городке
«Ниер: Автомата — Версия 1.1а» от студии A-1 Pictures86: Восемьдесят шесть», «Мастера меча онлайн») на глазах обрастает подробностями и промо-роликами. Самую полную информацию о грядущем проекте можно почитать в нашей октябрьской революции новости.


Новый тизер знакомит нас с дуэтом из группы антагонистов сериала — братьями-близнецам Адамом и Евой. Озвучат их те же сэйю, что и в культовой видеоигре NieR: Automata: Дайсукэ Намикава (Хнум из «Египетских богов», Тёсо из «Магической битвы») и Тацухиса Судзуки (Оливер Поплан из «Легенды о героях Галактики», Зенон Зогратис из «Черного клевера») соответственно.

Читать Обзора на «Ван-Писа. Красный фильм» — самое кассовое аниме 2022 года
Студия Production I.GУльтрамен», «Ао Аси») поделилась новым тизером к сериалу «Великая небесная стена» (ниже — с русскими субтитрами).


После разразившейся много лет назад катастрофы юноша Мару пытается выжить в мире, населенном кровожадными чудовищами. Вместе со своей телохранительницей Кируко он путешествует по разрушенным землям в поисках Рая и лучшей жизни. В это же время девочка Токио, живущая вместе с другими детьми в изоляции за высокой стеной, задается вопросом, что находится за пределами их райского сада.

Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю

В режиссерском кресле командует Хиротака Мори (режиссер эпизодов «Патриотизма Мориарти»), за дизайн персонажей отвечает Utsushita от студии Minakata Laboratory, а музыку пишет Кэнсукэ УсиоЧеловек-бензопила», «Форма голоса»).

Читать Опенинг «Человека-бензопилы» — разбор по составу
Манга Каори Фукая «Ночной кот», отмеченная в 2017 году престижной премией Осаму Тэдзуки, получит экранизацию. Дату выхода и другие подробности узнаем чуть позже.

Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю

Аниме-адаптация расскажет о ночных приключениях антропоморфного кота Эндо, который идет на запах слез в надежде помочь, приободрить и подставить пушистое плечо жаждущим утешения.

Читать Ад — это другие: моржи, ламы, коты и экзистенциализм в «Необычном такси»
На официальном сайте аниме «Не издевайся, Нагаторо» появился новый трейлер второго сезона (ниже — с русскими субтитрами). Производством сериала с подзаголовком «Вторая атака» займется студия OLMБерсерк», «Необычное такси»). Дразнить своего прекрасного сэмпая насмешливая старшеклассница продолжит с 7 января 2023 года.


История стара, как мир: симпатию к однокласснику Наото Хатиодзи (Дайки Ямасита, озвучивающий Идзуку Мидорию из «Моей геройской академии») влюбленная Хаясэ Нагаторо (Сумирэ Уэсака, говорящая за Лам из новых «Несносных пришельцев», Лин из «Другого мира со смартфоном») демонстрирует всеми доступными ей способами — подколами, розыгрышами и издевательствами. Как ни странно, но популярность застенчивого юноши от этого только растет, а стыдливого румянца станет в два раза больше, когда о шуточках Нагаторо узнает ее старшая сестра — студентка Анэторо (Ёсино Нандзё, сэйю Саюри Какинума из «Иной» и Мая Авацуки из «Некоего научного Рейлгана»).

Читать «Слова пузырятся подобно газировке» — более душевный взгляд на подростковую романтику
Постановщика первого сезона Хирокадзу ХанаиИ всё же, грешник танцует с драконом», «Башня Бога») заменит Синдзи УсироМоя хранительница Химари», «Время ёкай»), а весь основной состав сэйю останется прежним. Сумирэ Усака, озвучивающая титульную Нагаторо, лично исполнит опенинг Love Crazy, а эндинг My Sadistic Adolescence — вместе с другими актрисами проекта Айной Судзуки и Сиори Идзавой.
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Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю фотографии
Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю фотографии
Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю фотографии
Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю фотографии
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