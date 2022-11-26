Плакаться надо в кота, а не в жилетку: главные новости аниме за неделю

Мы оглянуться не успели, как зима катит в глаза аниме-снежинками. 15 декабря Netflix добавит в библиотеку компиляцию «Вайолет Эвергарден» с подзаголовком «Воспоминания». Стриминг-гигант вообще проявляет удивительную гибкость в вопросах японской анимации: намедни правообладатель NHK с солидным пакетом аниме остался недоволен демонстрацией рекламы в их контенте (особенности законодательства Страны восходящего солнца) и попросил приостановить показ 22 тайтлов; в ответ Netflix просто исключил из этих аниме рекламу, чтобы не портить отношения. 15 января второй сезон «Повести о конце света» явит свой первый кур. Студия MAPPA («Танцуй, танцуй, танцор», «Дорохедоро») пока не определилось с точной датой релиза «Адского рая» (помните такой?), но точно сделает это в следующем году. Появились подробности о 26-м фильме по франшизе «Детектив Конан»: полнометражка получит название «Субмарина Куроганэ» и поступит в прокат 14 апреля. «Магическая битва 0. Фильм» продолжает колошматить мировой бокс-офис: самый кассовый тайтл 2022-го заработал уже $191 миллион и попутно скинул «Дитя погоды» с шестого места в списке самых прибыльных аниме в истории. Тем временем «Судзумэ» Макото Синкая тоже не сидит без дела и закрывает двери — в частности, перед носом у «Ван-Писа»: душеспасительное фэнтези расположилось на первой строчке по сборам в японском прокате, а многофигурный мюзикл «Красный фильм» отполз аж на четвертое.
Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о ледяном постапокалипсисе в сериале «Кайна в великом снежном море» или о финальном отрезке «Каменного океана»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале. Что смотреть из осенних премьер — мы собрали в отдельном материале.
Читать«Духи Деко» — пестрая антиутопия 0+
Два новых аниме по франшизе «Щелкунчик Китаро» выйдут в 2023 году: полнометражка «Рождение Китаро» запланирована на следующую осень, а примерная дата сериала «Дьяволенок» еще не известна. Оба проекта приурочены к празднованию 100-летия автора манги о мальчике-ёкае в полосатой жилетке – легендарного Сигэру Мидзуки.
После разразившейся много лет назад катастрофы юноша Мару пытается выжить в мире, населенном кровожадными чудовищами. Вместе со своей телохранительницей Кируко он путешествует по разрушенным землям в поисках Рая и лучшей жизни. В это же время девочка Токио, живущая вместе с другими детьми в изоляции за высокой стеной, задается вопросом, что находится за пределами их райского сада.
История стара, как мир: симпатию к однокласснику Наото Хатиодзи (Дайки Ямасита, озвучивающий Идзуку Мидорию из «Моей геройской академии») влюбленная Хаясэ Нагаторо (Сумирэ Уэсака, говорящая за Лам из новых «Несносных пришельцев», Лин из «Другого мира со смартфоном») демонстрирует всеми доступными ей способами — подколами, розыгрышами и издевательствами. Как ни странно, но популярность застенчивого юноши от этого только растет, а стыдливого румянца станет в два раза больше, когда о шуточках Нагаторо узнает ее старшая сестра — студентка Анэторо (Ёсино Нандзё, сэйю Саюри Какинума из «Иной» и Мая Авацуки из «Некоего научного Рейлгана»).
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