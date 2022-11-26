Эмили Уотсон снимается в приквеле «Дюны»

Стартовали съемки сериального приквела «Дюны
» под названием «Сестринство», сообщает Collider
со ссылкой на режиссера Йохана Ренка
, отвечающего за постановку двух эпизодов шоу.
Действие развернется за 10 тысяч лет до событий оригинала. В центре сюжета — сестры Харконнен, которые сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарный орден Бене Гессерит.
В приквеле снимаются Эмили Уотсон
, Ширли Хендерсон
, Индира Варма
, Трэвис Фиммел
, Сара-Софи Бусснина
, Шалом Брюн-Франклин
, Файолин Каннингем, Аойф Хайндс и Хлоя Леа. Создателем, сценаристом, со-шоураннером и исполнительным продюсером выступит Элисон Шапкер.
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«Дюна»: Это коммунальная пустыня
Сериал был заказан HBO Max в июне 2019 года. Режиссер и соавтор сценария «Дюны» Дени Вильнёв
должен был поставить пилот, но работа над сиквелом фильма помешала этим планам. В настоящее время Вильнёв и Ренк числятся исполнительными продюсерами «Сестринства».
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