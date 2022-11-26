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Эмили Уотсон снимается в приквеле «Дюны»

26 ноября
2022 год

Новости кино >>
26 ноября 2022
Стартовали съемки сериального приквела «Дюны» под названием «Сестринство», сообщает Collider со ссылкой на режиссера Йохана Ренка, отвечающего за постановку двух эпизодов шоу.

Эмили Уотсон снимается в приквеле «Дюны»
фото: awsmone.com

Действие развернется за 10 тысяч лет до событий оригинала. В центре сюжета — сестры Харконнен, которые сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и основывают легендарный орден Бене Гессерит.

В приквеле снимаются Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Индира Варма, Трэвис Фиммел, Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Франклин, Файолин Каннингем, Аойф Хайндс и Хлоя Леа. Создателем, сценаристом, со-шоураннером и исполнительным продюсером выступит Элисон Шапкер.

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Сериал был заказан HBO Max в июне 2019 года. Режиссер и соавтор сценария «Дюны» Дени Вильнёв должен был поставить пилот, но работа над сиквелом фильма помешала этим планам. В настоящее время Вильнёв и Ренк числятся исполнительными продюсерами «Сестринства».
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