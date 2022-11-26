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Братья Руссо обанкротят криптовалютную биржу FTX

26 ноября
2022 год

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26 ноября 2022
Джо и Энтони Руссо поработают над новым мини-сериалом для стримингового сервиса Amazon Prime Video. Согласно Deadline, восьмисерийное шоу будет посвящено нашумевшему ноябрьскому краху криптовалютной биржи FTX.

Братья Руссо не только спродюсируют сериал, но и планируют снять несколько эпизодов. Создателем и сценаристом числится Дэвид Вейл, работавший над «Охотниками». Он адаптирует для малого экрана еще не вышедшую книгу Майкла Льюиса «Дикая история падшего криптокороля Сэма Бэнкмана-Фрида».


Биржу FTX, ставшую впоследствии ключевым игроком на рынке и в крипто-индустрии, основал в 2019 году Сэм Бэнкман-Фрид. Спустя три года ее существования в середине ноября прогремел скандал, когда миллиардер лишился всего своего состояния размером в 16 млрд долларов и подал на банкротство. Во Флориде на владельца биржи подали групповой гражданский иск, который обвиняет его в финансовых махинациях.

Кроме данного сериала, полнометражной экранизацией романа Льюиса заинтересовался Apple, а сценарист Грэм Мур возьмется за адаптацию репортажа New York Magazine, посвященного этому же скандалу.
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