Братья Руссо обанкротят криптовалютную биржу FTX

Джо
и Энтони Руссо
поработают над новым мини-сериалом для стримингового сервиса Amazon Prime Video. Согласно Deadline
, восьмисерийное шоу будет посвящено нашумевшему ноябрьскому краху криптовалютной биржи FTX.
Братья Руссо не только спродюсируют сериал, но и планируют снять несколько эпизодов. Создателем и сценаристом числится Дэвид Вейл, работавший над «Охотниками
». Он адаптирует для малого экрана еще не вышедшую книгу Майкла Льюиса «Дикая история падшего криптокороля Сэма Бэнкмана-Фрида».
Биржу FTX, ставшую впоследствии ключевым игроком на рынке и в крипто-индустрии, основал в 2019 году Сэм Бэнкман-Фрид. Спустя три года ее существования в середине ноября прогремел скандал, когда миллиардер лишился всего своего состояния размером в 16 млрд долларов и подал на банкротство. Во Флориде на владельца биржи подали групповой гражданский иск, который обвиняет его в финансовых махинациях.
Кроме данного сериала, полнометражной экранизацией романа Льюиса заинтересовался Apple, а сценарист Грэм Мур
возьмется за адаптацию репортажа New York Magazine, посвященного этому же скандалу.
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