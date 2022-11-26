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Мишель Докери сыграет в новом мини-сериале создателя «Острых козырьков» Стивена Найта

26 ноября
2022 год

Новости кино >>
26 ноября 2022
Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери сыграет главную роль в шестисерийной драме создателя «Острых козырьков» Стивена Найта «Этот город» (This Town), сообщает Deadline.

Сериал BBC снимается в Бирмингеме. В нем занят ряд других британских актеров, включая Николаса Пиннока и Дэвида Доусона. Найт выступает создателем, сценаристом и исполнительным продюсером, а режиссерское кресло занял Пол Уиттингон.


Зрителей ожидает история большой семьи и четырех молодых людей, увлеченных миром музыки ска, которая привлекла широкую аудиторию в Ковентри и Бирмингеме в конце 1970-х и начале 1980-х. Создатели обещают собрать «захватывающую команду высококлассных музыкальных исполнителей, которые помогут создать фон для невероятной истории Найта».

«Этот проект очень близок моему сердцу. Это история эпохи, которую я пережил и хорошо знаю, и в ней участвуют персонажи, с которыми, как мне кажется, я вырос. Это любовное письмо Бирмингему и Ковентри, но я надеюсь, что люди со всего мира оценят его», — рассказал Стивен Найт.
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