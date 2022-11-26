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Вселенная «Чужого» обрастет двумя новыми играми

26 ноября
2022 год

Новости кино >>
26 ноября 2022

Вселенная «Чужого» обретет еще две новые игры. Об этом рассказал известный игровой журналист Том Хендерсон на своем портале Insider Gaming.

Вселенная «Чужого» обрастет двумя новыми играми
фото: 3dnews.ru

Одной из игр является хоррор с элементами выживания под кодовым названием Marathon, источником вдохновения для которого послужили Dead Space и Resident Evil.

За разработку отвечает принадлежащая китайской компании NetEase Games японская студия Grasshopper Manufacture, подарившая геймерам killer7, No More Heroes и Lollipop Chainsaw. Релиз этого крупнобюджетного хоррора запланирован на консолях текущего поколения в конце 2023 года.

Вселенная «Чужого» обрастет двумя новыми играми
фото: 3dnews.ru

Вторым проектом Хендерсон назвал долгожданный сиквел хоррора Alien: Isolation от студии Creative Assembly. Кто именно разрабатывает игру и на какой стадии находится ее производство, пока неизвестно.

Alien: Isolation, посвященная выживанию дочери Эллен Рипли, вышла в октябре 2014-го на ПК, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One.
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