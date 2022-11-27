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Актрисе Анне Дубровской исполнилось 50 лет

27 ноября
2022 год

Новости кино >>
27 ноября 2022
Сегодня, 27 ноября, отмечает свое 50-летие заслуженная артистка Российской Федерации, супруга режиссера Вадима Дубровицкого, популярная актриса театра и кино Анна Дубровская.


Анна Анатольевна родилась 27 ноября 1972 года в Минске. Мама была певицей, актрисой Минского театра оперетты. С детства Анна занималась музыкой и фигурным катанием, стала мастером спорта. Песни ее сочинения и в ее исполнении звучали на минском радио. После восьмого класса поступила в театральную школу, а получив аттестат, поехала в Москву и поступила в Щукинское театральное училище на курс Владимира Иванова. Уже на четвертом курсе была введена на главную роль в спектакле «Принцесса Турандот», а после окончания Щуки в 1994-м ее приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова. Помимо родного Вахтанговского, сотрудничала с театральным агентством «Арт-Партнер XXI» и «Театральным товариществом 814» Олега Меньшикова, а также играла на сцене ТЦ «На Страстном» и театра на Малой Бронной.

В кино дебютировала в 1992-м ролью Оксаны в комедии Сергея Никоненко «Хочу вашего мужа», где ее партнером выступил Михаил Задорнов. Спустя пять лет засветилась в образе Габриэль в многосерийной адаптации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро». В начале нулевых на нее обратил внимание Сергей Бодров-младший и предложил главную роль наркокурьера Кати в «Связном». После первого съемочного дня и нескольких съемок актриса улетела в Москву, чтобы отыграть в «Отелло», а 20 сентября 2002-го случилась трагедия в Кармадонском ущелье. Спустя два года после этих событий Анна предстала в качестве вампирши Ларисы в экранизации «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко, поставленной Тимуром Бекмамбетовым. В 2005-м вернулась к прославившей ее роли в «Дневном дозоре» и засветилась в мистическом сериале «Девять неизвестных».

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На счету актрисы 50 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Операция "Цвет нации"», «Леший», «Моя прекрасная няня», «Поцелуй бабочки», «Каменская», «Иванов», «Дачный романс», «Бомба», «Чернобыль», «Анатомия сердца» и «Склифосовский». Лауреатка нескольких престижных премий, включая две «Чайки», «Триумф» и Орден Дружбы.
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Анатомия сердцаБомбаГрафиня де МонсороДачный романсДевять неизвестныхДневной ДозорИвановКаменская-5ЛешийЛеший-2Леший. Продолжение историиМоя прекрасная няняНочной ДозорОперация "Цвет нации"Поцелуй бабочкиПринцесса ТурандотСвязнойСклифосовский (9 сезон)Хочу вашего мужаЧернобыль
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