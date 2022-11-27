Актрисе Анне Дубровской исполнилось 50 лет

Сегодня, 27 ноября, отмечает свое 50-летие заслуженная артистка Российской Федерации, супруга режиссера Вадима Дубровицкого
, популярная актриса театра и кино Анна Дубровская
.
Анна Анатольевна
родилась 27 ноября 1972 года в Минске. Мама была певицей, актрисой Минского театра оперетты. С детства Анна занималась музыкой и фигурным катанием, стала мастером спорта. Песни ее сочинения и в ее исполнении звучали на минском радио. После восьмого класса поступила в театральную школу, а получив аттестат, поехала в Москву и поступила в Щукинское театральное училище на курс Владимира Иванова
. Уже на четвертом курсе была введена на главную роль в спектакле «Принцесса Турандот
», а после окончания Щуки в 1994-м ее приняли в труппу театра имени Евгения Вахтангова
. Помимо родного Вахтанговского, сотрудничала с театральным агентством «Арт-Партнер XXI
» и «Театральным товариществом 814» Олега Меньшикова
, а также играла на сцене ТЦ «На Страстном
» и театра на Малой Бронной
.
В кино дебютировала в 1992-м ролью Оксаны в комедии Сергея Никоненко
«Хочу вашего мужа
», где ее партнером выступил Михаил Задорнов
. Спустя пять лет засветилась в образе Габриэль в многосерийной адаптации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро
». В начале нулевых на нее обратил внимание Сергей Бодров-младший
и предложил главную роль наркокурьера Кати в «Связном
». После первого съемочного дня и нескольких съемок актриса улетела в Москву, чтобы отыграть в «Отелло», а 20 сентября 2002-го случилась трагедия в Кармадонском ущелье. Спустя два года после этих событий Анна предстала в качестве вампирши Ларисы в экранизации «Ночного дозора
» Сергея Лукьяненко
, поставленной Тимуром Бекмамбетовым
. В 2005-м вернулась к прославившей ее роли в «Дневном дозоре
» и засветилась в мистическом сериале «Девять неизвестных
».
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На счету актрисы 50 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Операция "Цвет нации"
», «Леший
», «Моя прекрасная няня
», «Поцелуй бабочки
», «Каменская
», «Иванов
», «Дачный романс
», «Бомба
», «Чернобыль
», «Анатомия сердца
» и «Склифосовский
». Лауреатка нескольких престижных премий, включая две «Чайки», «Триумф» и Орден Дружбы.
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