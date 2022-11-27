Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Про Бемби снимут хоррор

27 ноября
2022 год

Новости кино >>
27 ноября 2022
Следом за переосмысленным «Винни-Пухом» появится хоррор-версия диснеевского мультфильма «Бемби», в которой олененок будет уничтожать убийц его мамы. Об этом сообщает Dread Central.

Про Бемби снимут хоррор
фото: ladbible.com

По словам режиссера будущей ленты Скотта Джеффри, «фильм будет невероятно мрачным переосмыслением истории, которую мы все знаем и любим. Черпая вдохновение из фильма Netflix "Ритуал", мы сделаем Бемби злобной машиной для убийства, которая скрывается в дикой местности. Готовьтесь к "Бешеному Бемби"».

Несмотря на то, что книга австрийского писателя Феликса Зальтена, изданная в 1923 году, является общественным достоянием с 2016-го, создателям фильма ужасов нельзя использовать в ремейке легко узнаваемые элементы из знаменитой экранизации от студии Уолта Диснея. Британский инди-хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед» стартует в американском прокате 15 февраля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Бэмби» переснимут в виде игрового фильма
Поиск по меткам
Disney
персоны
Уолт Дисней
фильмы
БембиВинни-Пух: Кровь и мёдПриключения Винни-ПухаРитуал

анонс

Скорбим

Галина Говорухина
25 ноября погибла во время пожара Галина Говорухина.
Тамара Схиртладзе
23 ноября ушла из жизни актриса Тамара Схиртладзе.
Татьяна Крылова
23 ноября ушла из жизни актриса Татьяна Крылова.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Арсений Постнов
Клавдия Хабарова
Каспар Айхель
Алекс Брендемюль
Брюс Ли
Алек Ньюман
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Легионы тьмы
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Аргентина, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2023
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен