Про Бемби снимут хоррор

Следом за переосмысленным «Винни-Пухом
» появится хоррор-версия диснеевского мультфильма «Бемби
», в которой олененок будет уничтожать убийц его мамы. Об этом сообщает Dread Central
.
По словам режиссера будущей ленты Скотта Джеффри, «фильм будет невероятно мрачным переосмыслением истории, которую мы все знаем и любим. Черпая вдохновение из фильма Netflix "Ритуал", мы сделаем Бемби злобной машиной для убийства, которая скрывается в дикой местности. Готовьтесь к "Бешеному Бемби"».
Несмотря на то, что книга австрийского писателя Феликса Зальтена, изданная в 1923 году, является общественным достоянием с 2016-го, создателям фильма ужасов нельзя использовать в ремейке легко узнаваемые элементы из знаменитой экранизации от студии Уолта Диснея
. Британский инди-хоррор «Винни-Пух: Кровь и мед
» стартует в американском прокате 15 февраля.
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