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Не стало звезды фильма «Слава» Айрин Кара

27 ноября
2022 год

Новости кино >>
27 ноября 2022
Не стало звезды фильма Алана Паркера «Слава» Айрин Кара. Ей было 63 года, уточняет Deadline.

О причине смерти не сообщается. Тело актрисы и певицы нашли в ее доме во Флориде.


Айрин Кара родилась 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. У нее пуэрториканские и кубинские корни. В 1970-х выступала на Бродвее. В 1975-м сыграла главную роль в мелодраме «Аарон любит Анджелу», а через пять лет появилась в образе Коко Эрнандес в «Славе».

В 1983-м исполнила титульную песню в картине Эдриана Лайна «Танец-вспышка», за которую была удостоена «Оскара», «Золотого глобуса» и «Грэмми». Треки в ее исполнении можно услышать в сериалах «Слава», «Комиссар Рекс» и «Пацаны», мультфильме «Все псы попадают в рай» и фильмах «Мужской стриптиз» и «Ангелы Чарли 2: Полный вперед».
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Не стало звезды фильма «Слава» Айрин Кара фотографии
Не стало звезды фильма «Слава» Айрин Кара фотографии
Не стало звезды фильма «Слава» Айрин Кара фотографии
Не стало звезды фильма «Слава» Айрин Кара фотографии
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