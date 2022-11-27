Не стало звезды фильма «Слава» Айрин Кара

Не стало звезды фильма Алана Паркера
«Слава
» Айрин Кара
. Ей было 63 года, уточняет Deadline
.
О причине смерти не сообщается. Тело актрисы и певицы нашли в ее доме во Флориде.
Айрин Кара родилась 18 марта 1959 года в Нью-Йорке. У нее пуэрториканские и кубинские корни. В 1970-х выступала на Бродвее. В 1975-м сыграла главную роль в мелодраме «Аарон любит Анджелу
», а через пять лет появилась в образе Коко Эрнандес в «Славе».
В 1983-м исполнила титульную песню в картине Эдриана Лайна
«Танец-вспышка
», за которую была удостоена «Оскара», «Золотого глобуса» и «Грэмми». Треки в ее исполнении можно услышать в сериалах «Слава», «Комиссар Рекс
» и «Пацаны
», мультфильме «Все псы попадают в рай
» и фильмах «Мужской стриптиз
» и «Ангелы Чарли 2: Полный вперед
».
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