Ремо Джироне и Соня Аммар составят компанию Дензелу Вашингтону в третьем «Великом уравнителе»

Объявлена актерская команда третьей части «Великого уравнителя
». Согласно Deadline
, компанию Дензелу Вашингтону
составят Ремо Джироне
, Эудженио Мастрандреа
, Даниеле Перроне
, Соня Аммар, Андреа Скардуцио и Андреа Додеро.
Ранее к картине присоединились Дакота Фаннинг
и Кая Скоделарио
. Режиссером боевика о линчевателе из Вашингтона Роберте Макколле, как и прежде, выступит Антуан Фукуа
, а за сценарий отвечает Ричард Уэнк.
Подробности сюжета неизвестны. Релиз продолжения «Великого уравнителя», чьи первые части заработали около 400 млн долларов, запланирован на 1 сентября 2023 года.
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