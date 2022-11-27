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Ремо Джироне и Соня Аммар составят компанию Дензелу Вашингтону в третьем «Великом уравнителе»

27 ноября
2022 год

Новости кино >>
27 ноября 2022
Объявлена актерская команда третьей части «Великого уравнителя». Согласно Deadline, компанию Дензелу Вашингтону составят Ремо Джироне, Эудженио Мастрандреа, Даниеле Перроне, Соня Аммар, Андреа Скардуцио и Андреа Додеро.

Ремо Джироне и Соня Аммар составят компанию Дензелу Вашингтону в третьем «Великом уравнителе»
фото: deadline.com

Ранее к картине присоединились Дакота Фаннинг и Кая Скоделарио. Режиссером боевика о линчевателе из Вашингтона Роберте Макколле, как и прежде, выступит Антуан Фукуа, а за сценарий отвечает Ричард Уэнк.

Подробности сюжета неизвестны. Релиз продолжения «Великого уравнителя», чьи первые части заработали около 400 млн долларов, запланирован на 1 сентября 2023 года.
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№ 2
Princesa_ptichka   27.11.2022 - 17:45
не думаю, что третий уравнитель получится каким-то впечатляющим. как минимум потому, что уже вторая часть даже была не супер крутой читать далее>>
№ 1
Дашустик   27.11.2022 - 17:04
нууу.. Первый был неплохой, но я не могу быть уверена в том, насколько нам необходим третий. Все-таки реально не стоит иногда растягивать такие фильмы читать далее>>
Всего сообщений: 2
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