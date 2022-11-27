Скончался режиссер «Киборга» Альберт Пьюн

Несколько лет назад у Пьюна диагностировали рассеянный склероз и деменцию. В последние месяцы его жена и продюсер Синтия Кёрнан периодически делилась новостями о его состоянии. Совсем недавно она умоляла поклонников делиться личными сообщениями с режиссером после того, как его здоровье начало ухудшаться.
Альберт Пьюн родился в Сан-Диего 19 мая 1953 года в семье военнослужащего. Из-за службы отца семейство неоднократно переезжала. Детство будущего постановщика прошло на Гавайях в городе Каилуа. Когда ему было девять, он увлекся кино и стал снимать короткометражки на видеокамеру своих родителей. В 16 уже создавал любительское кино в жанре боевиков, в которых главные роли исполняли его друзья и одноклассники. По окончании школы подрабатывал звукорежиссером и электриком.
фото: кадр из фильма «Киборг»
На дальнейшую судьбу Пьюна оказало большое влияние знакомство с Тосиро Мифунэ. Великий японский актер пригласил его в Страну Восходящего солнца в качестве стажера на постановку фильма самого Акиры Куросавы «Дерсу Узала». После ухода Мифунэ из картины работал над производством одного из его сериалов, получив опеку от постоянного оператора Куросавы Такао Сайтё. Режиссерским дебютом для него стало коммерчески успешное фэнтези «Меч и колдун», вышедшее в 1982-м. По возвращении домой сотрудничал с киностудией Cannon Films, на которой в 1989-м снял небезызвестный фантастический боевик «Киборг» с Жан-Клодом Ван Даммом. Спустя год ему доверили постановку первого кинокомикса про Капитана Америку.
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