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Скончался режиссер «Киборга» Альберт Пьюн

27 ноября
2022 год

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27 ноября 2022
Не стало создателя «Киборга» и «Капитана Америки» Альберта Пьюна. Американский режиссер, сценарист и продюсер скончался на 70 году жизни 26 ноября в Лас-Вегасе, сообщает Variety.

Скончался режиссер «Киборга» Альберт Пьюн
фото: joblo.com

Несколько лет назад у Пьюна диагностировали рассеянный склероз и деменцию. В последние месяцы его жена и продюсер Синтия Кёрнан периодически делилась новостями о его состоянии. Совсем недавно она умоляла поклонников делиться личными сообщениями с режиссером после того, как его здоровье начало ухудшаться.

Альберт Пьюн родился в Сан-Диего 19 мая 1953 года в семье военнослужащего. Из-за службы отца семейство неоднократно переезжала. Детство будущего постановщика прошло на Гавайях в городе Каилуа. Когда ему было девять, он увлекся кино и стал снимать короткометражки на видеокамеру своих родителей. В 16 уже создавал любительское кино в жанре боевиков, в которых главные роли исполняли его друзья и одноклассники. По окончании школы подрабатывал звукорежиссером и электриком.

Скончался режиссер «Киборга» Альберт Пьюн
фото: кадр из фильма «Киборг»

На дальнейшую судьбу Пьюна оказало большое влияние знакомство с Тосиро Мифунэ. Великий японский актер пригласил его в Страну Восходящего солнца в качестве стажера на постановку фильма самого Акиры Куросавы «Дерсу Узала». После ухода Мифунэ из картины работал над производством одного из его сериалов, получив опеку от постоянного оператора Куросавы Такао Сайтё. Режиссерским дебютом для него стало коммерчески успешное фэнтези «Меч и колдун», вышедшее в 1982-м. По возвращении домой сотрудничал с киностудией Cannon Films, на которой в 1989-м снял небезызвестный фантастический боевик «Киборг» с Жан-Клодом Ван Даммом. Спустя год ему доверили постановку первого кинокомикса про Капитана Америку.

На счету Альберта Пьюна 55 режиссерских работ, включая серию «Немезида» и «Рыцарей», и четыре награды. У него снимались Кристофер Ламберт, Бёрт Рейнолдс, Снуп Догг, Чарли Шин, Айс-Ти, Лэнс Хенриксен, Ронни Кокс, Крис Кристофферсон, Джеймс Кобурн, Рутгер Хауэр и Деннис Хоппер.
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