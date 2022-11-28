«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивное интервью с актёром Гленом Пауэллом
, исполнившим роль лётчика Тома Хаднера в вoенной экшн-драме «Двойная петля
». В нём он рассказал о том, как книга Адама Макоса превратилась в фильм, о своём персонаже и встрече с его прототипом, об уникальности сюжета и работе на съёмочной площадке.
По сюжету во время боевого задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед лётчиком встает выбор — выполнять приказ или попытаться спасти напарника.
«Это необычный фильм в том смысле, что ты понимаешь, что у тебя на руках потрясающая история, потому что её не получается уместить в короткой аннотации
, — рассказал Пауэлл. — Потому что это и история Джесси Брауна, и история первого военного лётчика-афроамериканца, и история того, как Том Хаднер пытался спасти Джесси Брауна, и история лётчиков 32-й эскадрильи, история забытой вoйны. Это очень многогранная история, и, на мой взгляд, её так сложно описать потому, что это вoенный фильм, который на деле оказывается историей любви. В конечном счёте, он отвечает на вопрос: что значит быть ведомым в лётной паре и на что ты готов пойти ради товарища
».
Роли в картине также сыграли Джонатан Мэйджерс
, Серинда Свон
, Томас Садоски
, Джозеф Кросс
, Мэтт Риди
, Дарен Кагасофф
, Кристина Джексон
, Спенсер Невилл
, Логан Макрэй
, Дин Дентон
, Джо Джонас
, Ник Харгроув
, Адетинпо Томас
, Бун Платт
и другие. Режиссёром выступил Джастин Диллард
(«Утопия
»).
В российский прокат «Двойная петля
» выйдет 1 декабря
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