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«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля»

28 ноября
2022 год

Новости кино >>
28 ноября 2022

Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивное интервью с актёром Гленом Пауэллом, исполнившим роль лётчика Тома Хаднера в вoенной экшн-драме «Двойная петля». В нём он рассказал о том, как книга Адама Макоса превратилась в фильм, о своём персонаже и встрече с его прототипом, об уникальности сюжета и работе на съёмочной площадке.


По сюжету во время боевого задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед лётчиком встает выбор — выполнять приказ или попытаться спасти напарника.

«Это необычный фильм в том смысле, что ты понимаешь, что у тебя на руках потрясающая история, потому что её не получается уместить в короткой аннотации, — рассказал Пауэлл. — Потому что это и история Джесси Брауна, и история первого военного лётчика-афроамериканца, и история того, как Том Хаднер пытался спасти Джесси Брауна, и история лётчиков 32-й эскадрильи, история забытой вoйны. Это очень многогранная история, и, на мой взгляд, её так сложно описать потому, что это вoенный фильм, который на деле оказывается историей любви. В конечном счёте, он отвечает на вопрос: что значит быть ведомым в лётной паре и на что ты готов пойти ради товарища».

«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля»

Роли в картине также сыграли Джонатан Мэйджерс, Серинда Свон, Томас Садоски, Джозеф Кросс, Мэтт Риди, Дарен Кагасофф, Кристина Джексон, Спенсер Невилл, Логан Макрэй, Дин Дентон, Джо Джонас, Ник Харгроув, Адетинпо Томас, Бун Платт и другие. Режиссёром выступил Джастин ДиллардУтопия»).

В российский прокат «Двойная петля» выйдет 1 декабря
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обсуждение >>
№ 2
Элинкаа   28.11.2022 - 11:02
Очень харизматичный актер, кстати! Вообще люблю фильмы про пилотов, тут всегда есть место какому-то адреналину и красивой истории читать далее>>
№ 1
kriv_co   28.11.2022 - 10:19
Вообще почему-то очень напомнил актра из последнего Топ Гана, не снимался ли он там случайно? А так история крепкая, интересно будет посмотреть читать далее>>
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Дин ДентонКристина ДжексонДжо ДжонасДжастин ДиллардДарен КагасоффДжозеф КроссЛоган МакрэйДжонатан МэйджерсСпенсер НевиллГлен Пауэлл-мл.Бун ПлаттМэтт РидиТомас СадоскиСеринда СвонАдетинпо ТомасНик Харгроув
фильмы
Двойная петля

фотографии >>
«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля» фотографии
«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля» фотографии
«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля» фотографии
«Это история любви к тем, за кого ты сражаешься»: актёр Глен Пауэлл рассказал о фильме «Двойная петля» фотографии
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