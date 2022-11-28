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Опубликован трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы»

28 ноября
2022 год

Новости кино >>
28 ноября 2022
В сети появился трейлер продолжения популярного сериала Start «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым, которое стартует на видеосервисе 13 декабря, после чего эпизоды будут выходить раз в неделю по вторникам.



Одну из главных ролей в новом сезоне исполнила 10-летняя Ева Смирнова. Ее героиня Мила становится свидетельницей странных убийств, и семья вампиров берет девочку под свою опеку. «Мы с мамой за день посмотрели первый сезон сериала, начали с самого утра и не могли отлипнуть от экрана. И мне, и маме очень понравился сериал, а я его пересмотрела уже много-много раз, — вспоминает актриса. — На съемках у меня был реквизит — кукла Милы. Я с ней всегда здоровалась, между дублями играла, заплетала косички, разговаривала и даже доверяла тайны. По сюжету эту куклу моей героине сделала мама, и в память о ней Мила никогда не расставалась со своей игрушкой».

К роли Хранительницы вернется Татьяна Догилева, а ее дочь Екатерина Ланн воплотила данного персонажа в молодости.

Опубликован трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Одной из самых больших поклонниц "Вампиров средней полосы" оказалась моя дочь Катя. Она не так часто восхищается сериалами, а тут у нее произошел эмоциональный взрыв. Катя ждала каждую серию и после смерти Женька высказала, как она мной недовольна, – поделилась Догилева. – У Кати появилась мечта поучаствовать в съемках, "хоть с подносом пройти". Я попросила дать ей маленький эпизод, а ее пригласили попробоваться на роль Хранительницы в молодости. Вот так у Кати исполнилась еще одна мечта».

Во втором сезоне к прежнему актерскому составу также присоединились Андрей Соколов, Лукерья Ильяшенко и Анастасия Стежко.

Опубликован трейлер второго сезона «Вампиров средней полосы»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Персонаж Соколова — подполковник Андрей Усачев — сыграет важную роль в жизни семьи смоленских вампиров. «Я не был знаком с проектом, когда мне предложили принять участие во втором сезоне. Но мой агент сказала, что "Вампиры" — это лучшее, что есть сейчас в индустрии. Посмотрел и рад, что согласился на съемки, – улыбается актер. – Как известно, дьявол кроется в мелочах, а мелочей в этом проекте много. И то, как в нем все продумано –– дорогого стоит. На площадке была потрясающая атмосфера профессионализма и единомыслия, которая сейчас нечасто встречается. А еще здесь есть то забытое слово, которое называется "творчество"».

За визуальную составляющую продолжения нашумевшего сериала отвечают оператор Максим Миханюк и художник-постановщик Юрий Карасик, а режиссером выступил Дмитрий Грибанов. Постановщику «очень понравилась эта история, и то, что это наши вампиры, мистические персонажи, которые при этом живут максимально "бытово". Во время просмотра начинаешь задумываться, что даже твой сосед вполне мог бы быть вампиром, и эта легкая бытовушность, непринужденность нравится зрителю. Он смотрит историю не как сказку, а скорее как быль. Я хотел бы сохранить эту атмосферу. В новом сезоне будет больше экшена, драк, замечательных шуток и комичных ситуаций, но самое главное — наши персонажи продолжат существовать в реальности, а не в сказке. Многие фанаты обрадуются появлениям и возвращениям некоторых героев. Круг наших вампиров расширится, а поклонники смогут найти нового любимого, либо нелюбимого персонажа. Главное, чтобы этот персонаж вызывал сильные эмоции. Самое главное для нас — чтобы зритель не остался равнодушным».
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   28.11.2022 - 13:18
надеюсь, что второй сезон будет совсем не хуже первого! потому что сериал прям огненный - верю, что его и дальше ждут успехи! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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