Национальная Медиа Группа и студия Yellow, Black & White стали партнерами в сфере кинодистрибуции

Заключено соглашение о долгосрочном партнерстве между Национальной Медиа Группой и киностудией Yellow, Black & White, сообщает пресс-служба НМГ.
«Мы рады сообщить о новом этапе нашего партнерства с такими талантливыми производителями как YBW. Фильмы производства YBW пользуются популярностью среди самой широкой аудитории. Наши зрители во всех средах смотрения по достоинству оценят как уже всем полюбившиеся хиты, так и новые премьеры», —
отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Благодаря подписанному документу НМГ получила эксклюзивные права на определенное количество показов на ТВ-каналах холдинга более 40 новых полнометражных фильмов студии, находящихся в производстве и в разработке. Однако договоренности не касаются уже существующих киносерий и проектов, созданных в сопродюсировании с другими телеканалами. Кроме того, у НМГ теперь есть доступ к библиотеке контента студии с возможностью показа на своих каналах и по модели платной подписки на сайтах телеканалов холдинга НМГ и видеосервисе more.tv. Среди них «Отель "Белград"
», «СуперБобровы
», «Кухня в Париже
» и другие ленты YBW.
По словам генерального продюсера студии Yellow, Black and White Дениса Жалинского
, «Национальная Медиа Группа — наш давний партнер, и сейчас мы расширяем границы нашего сотрудничества. Я рад, что кино, созданное творческой и продюсерской командой нашей компании, будет показано максимально широкой семейной аудитории главных развлекательных телеканалов нашей страны. Кроме того, важным фактором нашего сотрудничества является промо поддержка на эксклюзивных условиях со стороны НМГ полнометражных фильмов, выходящих в широкий кинотеатральный прокат, что позволит проектам быть более конкурентными в борьбе за зрителя».
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