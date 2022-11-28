Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого»

«В отношениях важно сохранять искренность. Бывают моменты, когда правда может обидеть, поэтому раскрывать её нужно деликатно. Тайное всегда становится явным, поэтому в ситуации выбора важно сделать правильный шаг – либо быть честным, либо отказаться от любимого человека. Думаю, стоит выбрать первое», — считает Родион Галюченко.
По сюжету медсестра Маша Звонарёва теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив ребенка, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Маша не догадывается, что именно Пётр стал невольным убийцей отца ее ребенка.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Валерии Бурдужа, поступок ее «героини в сериале достоин уважения, на ее месте я бы поступила так же. Несмотря на то, что мы достаточно разные люди, у нас есть одно сходство – это смелость».
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Игорь Крачковский и художник-постановщик Антон Дериглазов, а за музыку — композитор Егор Зубков.
обсуждение >>