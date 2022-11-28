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Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого»

28 ноября
2022 год

Новости кино >>
28 ноября 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Сорокина «Груз прошлого». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Валерия Бурдужа и Родион Галюченко.

Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«В отношениях важно сохранять искренность. Бывают моменты, когда правда может обидеть, поэтому раскрывать её нужно деликатно. Тайное всегда становится явным, поэтому в ситуации выбора важно сделать правильный шаг – либо быть честным, либо отказаться от любимого человека. Думаю, стоит выбрать первое», — считает Родион Галюченко.

По сюжету медсестра Маша Звонарёва теряет любимого мужчину, от которого ждет ребенка. Она мечтает отыскать виновника его гибели, но сама становится косвенной виновницей смерти пациентки. Отсидев срок и родив ребенка, она взаимно влюбляется в заботящегося о ней ординатора Петра Комарова. Маша не догадывается, что именно Пётр стал невольным убийцей отца ее ребенка.

Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам Валерии Бурдужа, поступок ее «героини в сериале достоин уважения, на ее месте я бы поступила так же. Несмотря на то, что мы достаточно разные люди, у нас есть одно сходство – это смелость».

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Игорь Крачковский и художник-постановщик Антон Дериглазов, а за музыку — композитор Егор Зубков.
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   28.11.2022 - 15:59
ох уж это прошлое ахаха ну реально, домашний, остановись. Но видимо все-таки такое действительно кто-то смотрит, раз снимают так много одинаковых фильмов читать далее>>
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Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого» фотографии
Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого» фотографии
Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого» фотографии
Валерия Бурдужа и Родион Галюченко ощутят на себе «Груз прошлого» фотографии
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