Российская премьера третьего сезона «Королевства» Ларса фон Триера состоится в декабре

В онлайн-кинотеатре Okko и на сервисе Кинопоиск в декабре состоится премьера первой серии третьего и финального сезона культового сериала Ларса фон Триера
«Королевство
». Продолжение постмодернистского хоррора получило подзаголовок «Исход
», уточняет пресс-служба Okko.
Первые два сезона сериала вышли в 1990-х. Спустя 25 лет Триер снял новый пятисерийный сезон, который пытается ответить на вопросы из предыдущих частей, но оставляет зрителя не менее запутавшимся, смятенным, одновременно пугает, завораживает и заставляет смеяться. В центре сюжета вновь персонал и пациенты нейрохирургического отделения Королевского Госпиталя Копенгагена, но уже 25 лет спустя. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения. Премьера третьего сезона прошла в рамках 79-ого Венецианского кинофестиваля. Российским прокатом «Королевства» занимаются творческое объединение Arthouse и кинокомпания RWV FILM.
Первый сезон «Королевства» вышел в 1994 году, второй — в 1997-м. Все события сериала происходят в реально существующем Королевском госпитале Копенгагена – Ригшоспиталете, который сами датчане сокращают до Riget, что с датского переводится как «королевство». Подразумевается, что больница предназначена для всех подданных Датского королевства. Тем не менее Триер придерживается своей легенды, по которой «Королевство» если и отсылает к царству, то скорее к царству мертвых.
Первые сезоны, которые будут доступны
для просмотра пользователям Okko и Кинопоиска с 15 декабря, познакомят зрителей с пожилой пациенткой, которая общается с духом убитой девочки, сотрудницей больницы, забеременевшей от привидения, патологоанатомом, одержимым идеей добыть печень с редкой опухолью, с ненавидящем датчан хирургом из Швеции. Медики устраивают собрания тайного оккультного общества, родители убивают детей, всюду ощущается присутствие зла. Каждая серия заканчивалась комментариями. Первый — от пары посудомойщиков с синдромом Дауна. Второй — лично от Триера. Режиссер рассказывал, что больница была построена на заболоченных землях, кругом были пруды, в которых раньше прачки отбеливали свое белье, а потом там построили госпиталь «и прачек заменили врачи и ученые, а чтобы увенчать свою работу, они назвали это место Королевством»
: «Всем здесь предстояло узнать, что такое жизнь, невежество и суеверия».
Первые сезоны не имели финала и обрывались на полуслове. Продолжение планировалось снять еще в 90-х, но в силу ряда факторов – среди которых, например, смерть исполнителей главных ролей Эрнста-Хуго Ярегора
и Кирстена Рольфеса, – съемки приостановились. Триер написал сценарий третьего сезона, но телеканал Danmarks Radio долго откладывал решение о начале съемок. После смерти постоянных актеров продолжение стало невозможным, и сценарий был отправлен продюсерам «Королевского госпиталя
» Стивена Кинга
.
На подготовку финальной части у Триера было намного больше и времени, и денег, о чем сам режиссер признался в своем видеообращении к зрителям премьерного показа во время Венецианского кинофестиваля 2021 года: «Когда мы снимали пилотный эпизод, у нас почти не было времени и почти не было денег. А сейчас я мог позволить себе работать над возвращением три с половиной года. Поэтому как я могу сравнивать? Разве что сейчас я чувствую себя намного старше. 25 лет прошло».
Фон Триер также признался, что не пытался идеально связать сюжетные линии первых двух сезонов и «Исхода»: «Я не стал пересматривать старые сезоны. И от всех связей с ними — кроме персонажей — пытался избавиться. Я не пытался снять что-то современное. Но не стремился и вернуться в прошлое. Я всего лишь получал удовольствие от работы. Когда вы посмотрите этот сериал, то увидите, что там хватает ошибок. Но я думаю, в нем есть жизнь».
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