В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера»

Студия Nut
(«Дека-данс
», грядущий «Синий гигант
») выпустила первый тизер к «Буллбастеру
». Трансляция меха-сериала начнется в 2023 году.
Аниме расскажет о талантливом механике Тэцуо Окино и чуде инженерной мысли — роботе Буллбастере. Тэцуо и его изобретение вербует предприятие «Хато Индастриз», производящее роботов для борьбы со смертоносными вредителями. Служить в подобной компании — его заветная мечта. Но в первый же рабочий день юноша понимает, что реальность далека от ожиданий. Вместо побоищ с гигантскими чудовищами все силы небольшой компании сосредоточены на распределении бюджета и решении экономических вопросов.
Изначально проект «Буллбастер» распространялся как концепт-бук на съездах Comiket и COMITIA в 2017 году. В октябре 2018-го Хироюки Накано
засел за написание оригинальной истории, а уже в декабре издательство Kadokawa опубликовало первый том печатной версии с иллюстрациями Эйсаку Кубоноути
(«Кэрол и Тьюздэй
»). В декабре 2019 года последовал второй том, а в 2022-м на YouTube вышла восьмисерийная аудиодрама.
Читать
О сёнен-классике «Хеллсинг: Война с нечистью»
Подробности о съемочной группе и касте можно почерпнуть из нашего недавнего дайджеста
.
обсуждение >>