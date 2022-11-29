Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Переделкино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера»

29 ноября
2022 год

Новости кино >>
29 ноября 2022

Студия NutДека-данс», грядущий «Синий гигант») выпустила первый тизер к «Буллбастеру». Трансляция меха-сериала начнется в 2023 году.


Аниме расскажет о талантливом механике Тэцуо Окино и чуде инженерной мысли — роботе Буллбастере. Тэцуо и его изобретение вербует предприятие «Хато Индастриз», производящее роботов для борьбы со смертоносными вредителями. Служить в подобной компании — его заветная мечта. Но в первый же рабочий день юноша понимает, что реальность далека от ожиданий. Вместо побоищ с гигантскими чудовищами все силы небольшой компании сосредоточены на распределении бюджета и решении экономических вопросов.

В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера»

Изначально проект «Буллбастер» распространялся как концепт-бук на съездах Comiket и COMITIA в 2017 году. В октябре 2018-го Хироюки Накано засел за написание оригинальной истории, а уже в декабре издательство Kadokawa опубликовало первый том печатной версии с иллюстрациями Эйсаку КубоноутиКэрол и Тьюздэй»). В декабре 2019 года последовал второй том, а в 2022-м на YouTube вышла восьмисерийная аудиодрама.

Читать О сёнен-классике «Хеллсинг: Война с нечистью»
Подробности о съемочной группе и касте можно почерпнуть из нашего недавнего дайджеста.
версия для печати
Смотри в стриминге viju
Прошлой ночью в Сохо (2020)
Бывшая с того света (2020)
Миссия невыполнима: Последствия (2018)
Достать ножи (2019)
Зверопой-2 (2021)
Марафон желаний (2020)

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
NutАнимацияаниме
фильмы
БуллбастерДека-дансКэрол и ТьюздейСиний гигант

фотографии >>
В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера» фотографии
В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера» фотографии
В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера» фотографии
В бухгалтерии все перепутали: кайдзю и сальдо против всех в тизере «Буллбастера» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Фания Сайфуллина
27 ноября ушла из жизни актриса Фания Сайфуллина.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Станислав Коренев
Марина Мальцева
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Хулио Алеман
Дайан Лэдд
Эндрю Маккарти
Алис Поль
Диего Рамос
Джефф Фэйи
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2023
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
Вторая жизнь Уве
драма, комедия, экранизация
Швеция, 2015
Умная Маша
комедия
Россия, 2022
Время года зима
драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram