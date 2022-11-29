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Анна Ковальчук вернется с новым сезоном «Тайн следствия»

29 ноября
2022 год

Новости кино >>
29 ноября 2022

5 декабря в эфире «России-1» состоится премьера 22-го сезона «Тайн следствия», где Марию Швецову (Анна Ковальчук) и оперативников во главе с начальником «убойного» отдела Кораблевым (Игорь Николаев) ждут новые резонансные дела, сообщает пресс-служба телеканала.

Анна Ковальчук вернется с новым сезоном «Тайн следствия»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

В продолжении детективного сериала Мария Сергеевна будет работать в сплоченном тандеме с подругой – следователем Людмилой Колонковой (Ольга Павловец). На этот раз им предстоит столкнуться с загадочными преступлениями с «двойным дном»: искать серийного убийцу, жертвы которого между собой никак не связаны, расследовать уличное нападение на молодого человека, тянущее за собой цепочку странных смертей, или вникать в подробности ограбления безобидной старушки, постепенно обрастающее зловещими уликами.

Нешуточные страсти кипят и в личной жизни героев. Жизнь Кораблева полностью изменится после новости о рождении ребенка. У Колонковой случится «служебный» роман. А Швецова всерьез задумается о том, стоит ли разрушать отношения с любимым человеком, совершившим ошибку. Сможет ли она простить его и возродить чувства? И кому все-таки даст второй шанс – бывшему мужу Дмитрию Луганскому (Мирослав Малич) или майору Олегу Платонову (Алексей Комашко)?

Анна Ковальчук вернется с новым сезоном «Тайн следствия»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

«Моя героиня Мария Сергеевна с годами не очерствела, но, возможно, стала еще более прямолинейной и жесткой. Потому что она еще быстрее разбирается в ситуации, легко считывая людей, их истинные желания, видит их «второе» лицо. И идет вперед, не теряя ни секунды на компромиссы. Все преступления, которые персонажи расследуют в новом сезоне, отражают нашу действительность – то, что происходит вокруг нас. Преступления становятся более изобретательными, а мне всегда интересно погружаться во что-то новое», — отметила Анна Ковальчук.
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№ 1
Lusia Happy   29.11.2022 - 12:13
мда, слов нет)) продолжать то, что уже давно должно было быть закрыто. как-то не впечатляет, если честно. думаю, что это будет и не особо интересно к тому же читать далее>>
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персоны
Анна КовальчукАлексей КомашкоМирослав МаличИгорь НиколаевОльга Павловец
фильмы
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