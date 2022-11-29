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Скарлетт Йоханссон устроит «Справедливый суд»

29 ноября
2022 год

Новости кино >>
29 ноября 2022

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в мини-сериале «Справедливый суд» (Just Cause) по мотивам одноименного романа Джона Катценбаха, сообщает Deadline.

Скарлетт Йоханссон устроит «Справедливый суд»
фото: Getty Images

В отличие от первоисточника, посвященного истории репортера Мэтта Коуарта, в центре сюжета окажется женщина — журналистка Мэдисон Коуарт, живущая во Флориде. Ей предстоит написать материал о последних днях заключенного, ожидающего смертный приговор.

Над сценарием работает Кристи Холл («Мне это не нравится»). Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

В 1995 году книга уже получила экранизацию, где сыграл Шон Коннери. Образ его дочери воплотила Йоханссон.
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