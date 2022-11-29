Скарлетт Йоханссон устроит «Справедливый суд»

Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в мини-сериале «Справедливый суд» (Just Cause) по мотивам одноименного романа Джона Катценбаха, сообщает Deadline.
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В отличие от первоисточника, посвященного истории репортера Мэтта Коуарта, в центре сюжета окажется женщина — журналистка Мэдисон Коуарт, живущая во Флориде. Ей предстоит написать материал о последних днях заключенного, ожидающего смертный приговор.
Над сценарием работает Кристи Холл («Мне это не нравится»). Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.
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