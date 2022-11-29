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У Дмитрия Ульянова появится «Очень синяя борода»

29 ноября
2022 год

Новости кино >>
29 ноября 2022
В Москве стартовали съемки трехсерийного психологического триллера «Очень синяя борода» с Дмитрием Ульяновым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

У Дмитрия Ульянова появится «Очень синяя борода»
фото: Пресс-служба НТВ

Сюжет разворачивается вокруг бизнесмена Виктора Ветрова (Дмитрий Ульянов), которого загадочный шантажист обвиняет в убийстве собственной жены. Жизнь главного героя превращается в ад: бизнес рушится, друзья предают, а следственные органы отчаянно пытаются найти хоть какие-нибудь улики, чтобы отправить Ветрова за решетку. Единственный человек, вставший на его сторону, – бывшая возлюбленная, ныне следователь СК Инга Альмэ (Елена Север).

Однако и Альмэ начинает сомневаться в невиновности Ветрова, когда узнает, что его первая жена Татьяна много лет назад также загадочно исчезла. Обеих жен Виктора вскоре находят мертвыми. Почерк преступлений с точностью совпадает с почерком таинственного Кунцевского потрошителя, которого долгие годы тщетно ищут все силовики Москвы. Ветрову предстоит сделать невозможное, чтобы доказать свою невиновность.

В проекте также заняты Борис Хвошнянский, Андрей Барило, Виталий Кудрявцев, Мария Климова, Артем Глухов, Юрий Сазонов, Сергей Чудаков, Иван Забелин, Ольга Анохина и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   29.11.2022 - 17:08
Все бы ничего, но почему "очень синяя борода"?))) Почему не просто синяя?)) Не знаю, это слово "очень" вносит какую-то комичность во все происходящее читать далее>>
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персоны
Ольга АнохинаАндрей БарилоАртём ГлуховИван ЗабелинМария КлимоваВиталий КудрявцевЮрий СазоновЕлена СеверДмитрий УльяновБорис ХвошнянскийСергей Чудаков

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