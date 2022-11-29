У Дмитрия Ульянова появится «Очень синяя борода»

В Москве стартовали съемки трехсерийного психологического триллера «Очень синяя борода» с Дмитрием Ульяновым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба НТВ
Сюжет разворачивается вокруг бизнесмена Виктора Ветрова (Дмитрий Ульянов), которого загадочный шантажист обвиняет в убийстве собственной жены. Жизнь главного героя превращается в ад: бизнес рушится, друзья предают, а следственные органы отчаянно пытаются найти хоть какие-нибудь улики, чтобы отправить Ветрова за решетку. Единственный человек, вставший на его сторону, – бывшая возлюбленная, ныне следователь СК Инга Альмэ (Елена Север).
Однако и Альмэ начинает сомневаться в невиновности Ветрова, когда узнает, что его первая жена Татьяна много лет назад также загадочно исчезла. Обеих жен Виктора вскоре находят мертвыми. Почерк преступлений с точностью совпадает с почерком таинственного Кунцевского потрошителя, которого долгие годы тщетно ищут все силовики Москвы. Ветрову предстоит сделать невозможное, чтобы доказать свою невиновность.
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