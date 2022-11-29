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Кристина Казинская восстановит фабрику вышивки

29 ноября
2022 год

Новости кино >>
29 ноября 2022
Кристина Казинская, Нил Кропалов, Дария Гомес, Никита Абдулов и Виктор Михайлов завершили съемки в мелодраме «Крестецкая вышивка», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Кристина Казинская восстановит фабрику вышивки
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

В центре истории — бизнес-леди Ольга, увлеченная возрождением крестецкой вышивки. Она приобрела фабрику в надежде использовать народный промысел при создании модной линии одежды, однако дела идут не так, как хотелось. Бывшая подруга Ольги Людмила имеет свои планы на фабрику: она мечтает открыть на заводских площадях пивной цех. Эту идею поддерживает мэр города. После смерти матери Ольга соглашается продать фабрику и уехать из маленького города навсегда, однако неожиданно получает крупный заказ.

Кристина Казинская восстановит фабрику вышивки
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

Автором идеи фильма стал постановщик Олег Кириченко — его вдохновила история восстановления фабрики вышивки, рассказанная его друзьями-владельцами «Крестецкой строчки» Александрой и Антоном Георгиевыми.

Значительная часть съемок проходила в поселке Крестцы Новгородской области в здании действующей фабрики. Помимо профессиональных актеров в работе приняли участие и вышивальщицы «Крестецкой строчки».
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№ 1
Матвей Брикун   29.11.2022 - 21:48
Ну хоть реальную историю перенесли в кино. Это хороший шаг, плюс сняли в той самой фабрике. Хорошая и правдивая картинка уже есть. Пол дела сделано. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Кристина Казинская восстановит фабрику вышивки фотографии
Кристина Казинская восстановит фабрику вышивки фотографии
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