Кристина Казинская восстановит фабрику вышивки

В центре истории — бизнес-леди Ольга, увлеченная возрождением крестецкой вышивки. Она приобрела фабрику в надежде использовать народный промысел при создании модной линии одежды, однако дела идут не так, как хотелось. Бывшая подруга Ольги Людмила имеет свои планы на фабрику: она мечтает открыть на заводских площадях пивной цех. Эту идею поддерживает мэр города. После смерти матери Ольга соглашается продать фабрику и уехать из маленького города навсегда, однако неожиданно получает крупный заказ.
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»
Автором идеи фильма стал постановщик Олег Кириченко — его вдохновила история восстановления фабрики вышивки, рассказанная его друзьями-владельцами «Крестецкой строчки» Александрой и Антоном Георгиевыми.
Значительная часть съемок проходила в поселке Крестцы Новгородской области в здании действующей фабрики. Помимо профессиональных актеров в работе приняли участие и вышивальщицы «Крестецкой строчки».
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