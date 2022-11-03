Открыт прием заявок на участие в новом хоррор-акселераторе ТВ-3 и 1-2-3 Production

Стартовал прием заявок на участие в четвертом хоррор-акселераторе, сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3, который занимается его организацией совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production. Финалисты акселератора получат возможность экранизировать свои сценарные идеи в формате пилотной серии с заявкой на продолжение, а победителю зрительского голосования достанется контракт на производство сезона.
фото: Пресс-служба ТВ-3
Начинающему кинематографисту акселератор предоставляет уникальные условия: экспертную оценку опытных продюсеров, финансовую поддержку производства со стороны студии и продвижение среди зрителей готового фильма, премьера которого состоится на федеральном телеканале.
Работы финалистов предыдущих акселераторов регулярно можно увидеть в эфире ТВ-3, а также в программах российских и международных кинофестивалей. Так, 30 октября этого года на ТВ-3 состоялась премьера сериала «Исправительные работы», появившегося на свет благодаря второму хоррор-акселератору. Еще один проект-финалист «Четыре» минувшим летом удостоился приза за лучшую режиссуру на фестивале REALIST Web Series Weekend.
Прием заявок открыт до конца ноября на сайте ТВ-3.
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