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Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь»

3 ноября
2022 год

Новости кино >>
3 ноября 2022
Студия 8bitСиняя тюрьма: Блю Лок», «Плод Грисайи») выкатила новый трейлер к полнометражному аниме «О моем перерождении в слизь: Алые узы». В Японии картина стартует уже 25 ноября этого года, всем остальным придется подождать до декабря.


Аниме-сериал, стартовавший в 2018 году, рассказывал историю 37-летнего сараримана-девственника Сатору Миками. Защищая приятеля от грабителя, Сатору получил смертельное ножевое ранение. Переродившись в параллельном мире в виде комочка слизи, он получает имя Римуру, основывает королевство Темпест и становится одним из сильнейших Владык Демонов.

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В полнометражке нас ждут новые приключения Римуру: он и его друзья пытаются раскрыть заговор против королевы соседней страны Раджа, а также противостоят огру Хиро.

Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь»

В трейлере звучит отрывок из музыкальной темы Make Me Feel Better в исполнении тайской певицы MindaRyn (ее голос вы могли слышать в «Избранном богами» и «Мешках и пушках»). Что до съемочной группы, то тут без сюрпризов: руководит проектом все тот же Ясухито КикутиЭрго Прокси», «Комета Люцифер»), за сценарий отвечает Кадзуюки ФудэясуДевушки в последнем путешествии», «Сделай это сам!!»), а главного слизня озвучит, разумеется, Михо Окасаки (Май Ивата из «Фруктовой корзины» и Харуми Томинага из «Команды мечты»).
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Девушки в последнем путешествииИзбранный богамиКоманда мечтыКомета ЛюциферО моём перерождении в слизьО моём перерождении в слизь: Алые узыПлод ГрисайиСакуганСделай это сам!!Синяя тюрьма: Блю ЛокФруктовая корзинаЭрго Прокси

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Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь» фотографии
Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь» фотографии
Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь» фотографии
Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь» фотографии
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