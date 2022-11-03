Что-то прогнило в королевстве Раджа: новый трейлер к полнометражному «Перерождению в слизь»

Студия 8bit
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
», «Плод Грисайи
») выкатила новый трейлер к полнометражному аниме «О моем перерождении в слизь: Алые узы
». В Японии картина стартует уже 25 ноября этого года, всем остальным придется подождать до декабря.
Аниме-сериал
, стартовавший в 2018 году, рассказывал историю 37-летнего сараримана-девственника Сатору Миками. Защищая приятеля от грабителя, Сатору получил смертельное ножевое ранение. Переродившись в параллельном мире в виде комочка слизи, он получает имя Римуру, основывает королевство Темпест и становится одним из сильнейших Владык Демонов.
Читать
22 самых интересных аниме-проекта этой осени
В полнометражке нас ждут новые приключения Римуру: он и его друзья пытаются раскрыть заговор против королевы соседней страны Раджа, а также противостоят огру Хиро.
В трейлере звучит отрывок из музыкальной темы Make Me Feel Better в исполнении тайской певицы MindaRyn
(ее голос вы могли слышать в «Избранном богами
» и «Мешках и пушках
»). Что до съемочной группы, то тут без сюрпризов: руководит проектом все тот же Ясухито Кикути
(«Эрго Прокси
», «Комета Люцифер
»), за сценарий отвечает Кадзуюки Фудэясу
(«Девушки в последнем путешествии
», «Сделай это сам!!
»), а главного слизня озвучит, разумеется, Михо Окасаки
(Май Ивата из «Фруктовой корзины
» и Харуми Томинага из «Команды мечты
»).
обсуждение >>