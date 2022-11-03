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Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира

3 ноября
2022 год

Новости кино >>
3 ноября 2022
II Московский международный фестиваль архивных фильмов объявил полную программу. Смотр пройдет с 16 по 30 ноября на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государственной Третьяковской галереи, кинотеатре «Пионер» и Музее кино.

Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира

На церемонии открытия в «Иллюзионе» будут представлены сразу две картины — отреставрированный фильм «Миражи» Петра Чардынина и лента «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани, которая являлась одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира и была обнаружена в архиве Госфильмофонда России.

Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира
фото: "Танцовщица Шивы"

Как и в прошлом году, масштабная программа фестиваля ориентирована не только на профессиональное сообщество — кинокритиков, киноведов и историков кино, — но и на самую широкую аудиторию. В нее вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино. Особое место в программе фестиваля занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными. Атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля.

Помимо основной программы «Реставрации и находки», пройдут авторские циклы, собранные ведущими искусствоведами Госфильмофонда РФ и всемирно известными историками кино.

Цикл киноведа и историка кино Наума Клеймана «Третья из трех. Проблемное кино, проблемная эпоха» представит фильмы, которые в свое время были названы «неудачными» или «ошибочными», несмотря на то, что их сняли крупнейшие режиссеры эпохи — С. Эйзенштейн, Г. АлександровГенеральная линия»), В. ПудовкинПростой случай»), Б. БарнетЛедолом»), Ю. ТаричКапитанская дочка») и другие.

В то же время авторская программа Евгения Марголита «Белые одежды, красный крест» раскроет многогранный образ врачебной профессии через фильмы минувшего столетия. «Бог он – или инженер?», — спорят герои полнометражного дебюта Ильи Авербаха «Степень риска».

География картин не ограничивается только советским пространством, поэтому путешествия, исследования и погружение в разные культуры и явления неожиданно становятся основным мотивом сразу нескольких циклов. Программа «Грёзы Запада: ориентализм в кино» демонстрирует влияние региона Восточной Африки на кинематографистов: на протяжении многих десятилетий он использовался в качестве декораций для съемок множества приключенческих фильмов. В числе фильмов — поэтическая работа «Бизерта» Кристиана Матры (будущего оператора Жана Ренуара, Макса Офюльса, Луиса Бунюэля и других), запечатлевшая портовый город с одноименным названием в Тунисе.
А фильмы из программы «Карта Ветров» демонстрируют мощь природной стихии и бессилие человека.

Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира
фото: "Бизерта"

Тему путешествий, уже более явно, затрагивает программа «Киноэкспедиции: путешествие по континентам». Она посвящена фильмам-травелогам, где кинокамера не только фиксирует путь исследователей и землепроходцев, но и выступает полноправным действующим лицом. С ее помощью режиссеры изучают природу, культуру и обычаи разных народов — от жаркой Африки до непроходимой тайги.

Секция «Киностолица», в прошлом году представившая кинематографический образ Вены, в этом году сфокусирована на столице Армении — городе Ереван. А программа «Кино Средней Азии», приуроченная к 100-летию СССР, заострит внимание на ярком этапе развития новаторского кинематографа среднеазиатских республик в 60–80-х.

Тему исследований продолжит программа «Послевоенное научно-популярное: Пространство эстетической свободы», на которой в том числе будет представлена экспериментальная работа Владимира Кобрина «Самоорганизации биологических систем». Программа «Социализм в животном мире» предлагает ознакомиться со становлением советского научпопа о животных — фильмы «Опыты по оживлению организмов», «Мнимая смерть» и другие.

Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. К участию в публичной программе приглашены: Наум Клейман, Андрей Икко, Ирина Зубатенко, Сергей Огудов, Сёмен Дымшиц, Ирина Белых, Тамара Шведюк, Федерико Стриули, реставратор Аделя Хубутдинова, а также программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.

Среди других ожидаемых событий фестиваля — «Архивные бои» в пространстве Powerhouse, где четверо специалистов Госфильмофонда вновь сойдутся на «научном ринге» в формате Science Slam.

Полная программа, билеты и расписание доступны на сайте фестиваля.
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Илья АвербахГригорий АлександровБорис БарнетЛуис БунюэльНаум КлейманВладимир КобринЕвгений МарголитКристиан МатраМакс ОфюльсВсеволод ПудовкинЖан РенуарЮрий ТаричПетр ЧардынинСергей Эйзенштейн
фильмы
Капитанская дочкаЛедоломМиражиПростой случайСтарое и новоеСтепень риска

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Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира фотографии
Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира фотографии
Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира фотографии
Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира фотографии
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