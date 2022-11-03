Фестиваль архивных фильмов откроется одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира

II Московский международный фестиваль архивных фильмов объявил полную программу. Смотр пройдет с 16 по 30 ноября на нескольких площадках одновременно: в кинотеатре «Иллюзион», кинозале Государственной Третьяковской галереи, кинотеатре «Пионер» и Музее кино.
На церемонии открытия в «Иллюзионе» будут представлены сразу две картины — отреставрированный фильм «Миражи» Петра Чардынина и лента «Танцовщица Шивы» Альбера Капеллани, которая являлась одной из наиболее разыскиваемых кинокартин мира и была обнаружена в архиве Госфильмофонда России.
фото: "Танцовщица Шивы"
Как и в прошлом году, масштабная программа фестиваля ориентирована не только на профессиональное сообщество — кинокритиков, киноведов и историков кино, — но и на самую широкую аудиторию. В нее вошли забытые и недооцененные современниками фильмы, малоизвестное научное и завораживающее зрелищное кино. Особое место в программе фестиваля занимают показы архивных находок — лент, считавшихся прежде утраченными. Атрибутирование и восстановление утерянных фильмов является одной из главных задач Госфильмофонда России — организатора фестиваля.
Помимо основной программы «Реставрации и находки», пройдут авторские циклы, собранные ведущими искусствоведами Госфильмофонда РФ и всемирно известными историками кино.
В то же время авторская программа Евгения Марголита«Белые одежды, красный крест» раскроет многогранный образ врачебной профессии через фильмы минувшего столетия. «Бог он – или инженер?», — спорят герои полнометражного дебюта Ильи Авербаха «Степень риска».
География картин не ограничивается только советским пространством, поэтому путешествия, исследования и погружение в разные культуры и явления неожиданно становятся основным мотивом сразу нескольких циклов. Программа «Грёзы Запада: ориентализм в кино» демонстрирует влияние региона Восточной Африки на кинематографистов: на протяжении многих десятилетий он использовался в качестве декораций для съемок множества приключенческих фильмов. В числе фильмов — поэтическая работа «Бизерта»Кристиана Матры (будущего оператора Жана Ренуара, Макса Офюльса, Луиса Бунюэля и других), запечатлевшая портовый город с одноименным названием в Тунисе.
А фильмы из программы «Карта Ветров» демонстрируют мощь природной стихии и бессилие человека.
фото: "Бизерта"
Тему путешествий, уже более явно, затрагивает программа «Киноэкспедиции: путешествие по континентам». Она посвящена фильмам-травелогам, где кинокамера не только фиксирует путь исследователей и землепроходцев, но и выступает полноправным действующим лицом. С ее помощью режиссеры изучают природу, культуру и обычаи разных народов — от жаркой Африки до непроходимой тайги.
Секция «Киностолица», в прошлом году представившая кинематографический образ Вены, в этом году сфокусирована на столице Армении — городе Ереван. А программа «Кино Средней Азии», приуроченная к 100-летию СССР, заострит внимание на ярком этапе развития новаторского кинематографа среднеазиатских республик в 60–80-х.
Тему исследований продолжит программа «Послевоенное научно-популярное: Пространство эстетической свободы», на которой в том числе будет представлена экспериментальная работа Владимира Кобрина«Самоорганизации биологических систем». Программа «Социализм в животном мире» предлагает ознакомиться со становлением советского научпопа о животных — фильмы «Опыты по оживлению организмов», «Мнимая смерть» и другие.
Большая часть показов пройдет с пленки и будет сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. К участию в публичной программе приглашены: Наум Клейман, Андрей Икко, Ирина Зубатенко, Сергей Огудов, Сёмен Дымшиц, Ирина Белых, Тамара Шведюк, Федерико Стриули, реставратор Аделя Хубутдинова, а также программный директор фестиваля Ольга Деревянкина.
Среди других ожидаемых событий фестиваля — «Архивные бои» в пространстве Powerhouse, где четверо специалистов Госфильмофонда вновь сойдутся на «научном ринге» в формате Science Slam.
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