«Песочного человека» продлили на второй сезон

Netflix продлил сериал «Песочный человек
», снятый по мотивам одноименного комикса Нила Геймана
, на второй сезон. Об этом Гейман сообщил в своем блоге
.
«Слухи подтвердились, по крайней мере самые приятные из них. Netflix рад, что люди со всего мира посмотрели и полюбили «Песочного человека», и, значит, история должна продолжаться
», — отметил писатель.
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Рецензия на «Песочного человека»
Первый сезон сериала вышел в августе этого года. Проект рассказывает о повелителе снов Морфее (Том Стёрридж
), попавшем в плен к оккультистам. Спустя век ему удается бежать, но за это время мир сильно изменился, и герою предстоит вернуть былую силу и возродить свое царство. Морфей – один из семи представителей расы Великих, наделенных абсолютной властью в рамках своей сферы. Помимо него есть Страсть, Страдание, Судьба, Сумасшествие, Сокрушение и Смерть.
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