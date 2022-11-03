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«Песочного человека» продлили на второй сезон

3 ноября
2022 год

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3 ноября 2022

Netflix продлил сериал «Песочный человек», снятый по мотивам одноименного комикса Нила Геймана, на второй сезон. Об этом Гейман сообщил в своем блоге.

«Песочного человека» продлили на второй сезон

«Слухи подтвердились, по крайней мере самые приятные из них. Netflix рад, что люди со всего мира посмотрели и полюбили «Песочного человека», и, значит, история должна продолжаться», — отметил писатель.

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Первый сезон сериала вышел в августе этого года. Проект рассказывает о повелителе снов Морфее (Том Стёрридж), попавшем в плен к оккультистам. Спустя век ему удается бежать, но за это время мир сильно изменился, и герою предстоит вернуть былую силу и возродить свое царство. Морфей – один из семи представителей расы Великих, наделенных абсолютной властью в рамках своей сферы. Помимо него есть Страсть, Страдание, Судьба, Сумасшествие, Сокрушение и Смерть.
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