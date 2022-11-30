Создателю «Кошмара перед Рождеством» Генри Селику исполнилось 70 лет

Сегодня, 30 ноября, исполнилось 70 лет известному американскому режиссеру-мультипликатору, аниматору, сценаристу и продюсеру Генри Селику
, подарившему зрителям «Кошмар перед Рождеством
».
Мастер родился 30 ноября 1952 года в городе Глен-Ридж, расположенном в штате Нью-Джерси. С детства обожал рисовать. После окончания школы некоторое время учился в Ратгерском университете, затем в Сиракузском университете, пока наконец не поступил на факультет анимации Калифорнийского института искусств. После выпуска работал в компании Disney, где участвовал в создании «Дракона Пита
», «Наблюдателя в лесу
», «Возвращения в страну Оз
» и «Ослика».
Дебютировал как режиссер в 1993-м с мультфильмом «Кошмар перед Рождеством» по сценарию Тима Бёртона
. В 2009-м вошел в список номинантов на премии «Оскар» и BAFTA за работу над «Коралиной в стране кошмаров
», работал также над ее игровой версией.
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«Зловещая» анимация
На счету Генри Селика 13 постановок, включая картины «Джеймс и гигантский персик
», «Обезьянья кость
» и «Уэнделл и Уайлд
». Обладатель 10 престижных наград, среди которых две «Энни», BAFTA и два приза фестиваля анимации в Анси.
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