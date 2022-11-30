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Создателю «Кошмара перед Рождеством» Генри Селику исполнилось 70 лет

30 ноября
2022 год

Новости кино >>
30 ноября 2022
Сегодня, 30 ноября, исполнилось 70 лет известному американскому режиссеру-мультипликатору, аниматору, сценаристу и продюсеру Генри Селику, подарившему зрителям «Кошмар перед Рождеством».


Мастер родился 30 ноября 1952 года в городе Глен-Ридж, расположенном в штате Нью-Джерси. С детства обожал рисовать. После окончания школы некоторое время учился в Ратгерском университете, затем в Сиракузском университете, пока наконец не поступил на факультет анимации Калифорнийского института искусств. После выпуска работал в компании Disney, где участвовал в создании «Дракона Пита», «Наблюдателя в лесу», «Возвращения в страну Оз» и «Ослика».

Дебютировал как режиссер в 1993-м с мультфильмом «Кошмар перед Рождеством» по сценарию Тима Бёртона. В 2009-м вошел в список номинантов на премии «Оскар» и BAFTA за работу над «Коралиной в стране кошмаров», работал также над ее игровой версией.

Читать «Зловещая» анимация

На счету Генри Селика 13 постановок, включая картины «Джеймс и гигантский персик», «Обезьянья кость» и «Уэнделл и Уайлд». Обладатель 10 престижных наград, среди которых две «Энни», BAFTA и два приза фестиваля анимации в Анси.
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№ 2
Lusia Happy   30.11.2022 - 14:38
ох, уже 70 лет. даже не верится)) жесть) но вообще мультики действительно достойные делал! есть, за что похвалить. Особенно Алису в стране кошмаров читать далее>>
№ 1
babydylnova   30.11.2022 - 14:22
Как-то я пропустила этот мульт, но смотрела "Каролину в стране кошмаров" и она показалась очень даже интересной и оригинальной. Талантливый режиссер, ничего не скажешь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Возвращение в страну ОзДжеймс и гигантский персикДракон ПитаКоралина в стране кошмаровКошмар перед РождествомНаблюдатель в лесуОбезьянья костьУэнделл и Уайлд

фотографии >>
Создателю «Кошмара перед Рождеством» Генри Селику исполнилось 70 лет фотографии
с Тимом Бёртоном на съемках «Кошмара перед Рождеством»
Создателю «Кошмара перед Рождеством» Генри Селику исполнилось 70 лет фотографии
Создателю «Кошмара перед Рождеством» Генри Селику исполнилось 70 лет фотографии
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