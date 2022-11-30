Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым

В сети появился тизер комедии «Юра дворник
», которую компания «Каропрокат» выпустит на широкие экраны 27 апреля 2023 года. Главные роли в фильме, основанном на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, в одночасье прославившемся на всю страну, исполнили Денис Власенко
и Антон Кузнецов
. Режиссером выступил Виталий Дудка
.
По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.
Компанию исполнителям главных ролей составили Гоша Куценко
, Татьяна Догилева
, Ида Галич
, Агата Муцениеце
, Нелли Уварова
, Паулина Врублевска
, Виктор Логинов
, Ольга Тумайкина
, Аскар Нигамедзянов
и Томас Мраз.
Создателями комедии выступила команда Dudka Films. За визуальную составляющую отвечает оператор Юрий Данилов
. Впервые фильм был представлен в августе 2022-го на питчинге игровых дебютов в Минкультуры. Впоследствии картина стала победителем питчинга.
Основной съемочный период фильма завершен. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Уфе, где и произошла реальная история.
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