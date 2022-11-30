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Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым

30 ноября
2022 год

Новости кино >>
30 ноября 2022
В сети появился тизер комедии «Юра дворник», которую компания «Каропрокат» выпустит на широкие экраны 27 апреля 2023 года. Главные роли в фильме, основанном на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы, в одночасье прославившемся на всю страну, исполнили Денис Власенко и Антон Кузнецов. Режиссером выступил Виталий Дудка.



По сюжету, оставшись без работы в Москве, амбициозный фотограф Рома вынужден вернуться в родную Уфу. Там он встречает жизнерадостного и наивного дворника Юру, оказавшегося в долгах из-за мошенников. Чтобы помочь собрать бедолаге хоть немного денег, Рома фотографирует Юру в образе звезды и с помощью фотошопа помещает на обложку модного журнала. Этот снимок становится «вирусным» в интернете и превращает никому неизвестного дворника в знаменитость. Это меняет жизнь и «звезды», и ее создателя.

Компанию исполнителям главных ролей составили Гоша Куценко, Татьяна Догилева, Ида Галич, Агата Муцениеце, Нелли Уварова, Паулина Врублевска, Виктор Логинов, Ольга Тумайкина, Аскар Нигамедзянов и Томас Мраз.

Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым

Создателями комедии выступила команда Dudka Films. За визуальную составляющую отвечает оператор Юрий Данилов. Впервые фильм был представлен в августе 2022-го на питчинге игровых дебютов в Минкультуры. Впоследствии картина стала победителем питчинга.

Основной съемочный период фильма завершен. Съемки проходили в Москве, Подмосковье и Уфе, где и произошла реальная история.
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№ 2
Lusia Happy   30.11.2022 - 14:39
кстати прикольно! Мне даже кажется, что может выйти что-то весьма неплохое. Как минимум, сюжет интересует. Реалии нынешнего мира)) читать далее>>
№ 1
babydylnova   30.11.2022 - 14:25
Я думала в роли дворника буде более харизматичный актер, а так получилось, что из него сделали мямлю. Наверное надо смотреть полностью, чтобы понять. Но по трейлеру не очень выглядит. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Денис ВласенкоПаулина ВрублевскаИда ГаличЮрий Данилов (III)Татьяна ДогилеваВиталий ДудкаАнтон КузнецовГоша КуценкоВиктор ЛогиновАгата МуцениецеАскар НигамедзяновОльга ТумайкинаНелли Уварова
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Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым фотографии
Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым фотографии
Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым фотографии
Опубликован тизер комедии «Юра дворник» с Денисом Власенко и Антоном Кузнецовым фотографии
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