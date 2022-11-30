Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться»

«Моя героиня очень похожа на меня – она умная, образованная женщина, прекрасная хозяйка, любит готовить, в меру строга с подчиненными, но достаточно самокритична. По сюжету, Евгения встречает родственную душу уже в зрелом возрасте – именно в такую любовь я верю. Мне кажется, эти отношения могут быть самыми крепкими. Не стоит бояться и закрываться от перемен, ведь возраст существует только в паспорте», — говорит Мария Аниканова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету Евгения работает бухгалтером в большой компании. Муж ушел к другой женщине и ей пришлось самой воспитывать двух дочерей. Старшая Люба – гордость матери, а младшая Вера – причина постоянного беспокойства. Евгения не догадывается, что дочери считают ее источником своих проблем и неудач. Люба винит в разрыве с мужем — мама никогда не одобряла ее брак. Вера страдает от того, что не знает своего отца — мать выбросила все фотографии и уничтожила контакты. Из-за нее же Вера не может заниматься любимым делом, Евгения слишком давит и контролирует. Сестры решают, что маме нужна собственная личная жизнь. Все меняется, когда Евгения принимает решение продать дачу, чтобы решить квартирный вопрос. Она знакомится с риелтором Кириллом и постепенно понимает, что этот уверенный в себе мужчина все больше ей нравится.
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