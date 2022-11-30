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Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться»

30 ноября
2022 год

Новости кино >>
30 ноября 2022
Завершились съемки сериала Дарьи Фекленко «Время жениться» с Марией Аникановой и Владиславом Резником в главных ролях, сообщает пресс-служба канала «Dомашний».

«Моя героиня очень похожа на меня – она умная, образованная женщина, прекрасная хозяйка, любит готовить, в меру строга с подчиненными, но достаточно самокритична. По сюжету, Евгения встречает родственную душу уже в зрелом возрасте – именно в такую любовь я верю. Мне кажется, эти отношения могут быть самыми крепкими. Не стоит бояться и закрываться от перемен, ведь возраст существует только в паспорте», — говорит Мария Аниканова.

Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Евгения работает бухгалтером в большой компании. Муж ушел к другой женщине и ей пришлось самой воспитывать двух дочерей. Старшая Люба – гордость матери, а младшая Вера – причина постоянного беспокойства. Евгения не догадывается, что дочери считают ее источником своих проблем и неудач. Люба винит в разрыве с мужем — мама никогда не одобряла ее брак. Вера страдает от того, что не знает своего отца — мать выбросила все фотографии и уничтожила контакты. Из-за нее же Вера не может заниматься любимым делом, Евгения слишком давит и контролирует. Сестры решают, что маме нужна собственная личная жизнь. Все меняется, когда Евгения принимает решение продать дачу, чтобы решить квартирный вопрос. Она знакомится с риелтором Кириллом и постепенно понимает, что этот уверенный в себе мужчина все больше ей нравится.

В мелодраме также сыграли Алина Мазненкова, Евгений Касьяненко, Иван Гришанов и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Магомед Халухаев и художник-постановщик Анна Хотиненко, а за музыку — композитор Илья Зудин.
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№ 1
babydylnova   30.11.2022 - 15:48
Мне кажется, что эта актриса всегда снимается в ролях истеричек. Смотрела с ней сериал "Нюхач" и это невозможно, вечные истерики. читать далее>>
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Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться» фотографии
Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться» фотографии
Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться» фотографии
Мария Аниканова и Владислав Резник найдут «Время жениться» фотографии
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