Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end»

По сюжету мелодрамы Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.
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