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Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end»

30 ноября
2022 год

Новости кино >>
30 ноября 2022
Опубликован свежий трейлер картины Антона Мегердичева «Бывшие. Happy end» производства студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра Start.



Полнометражное продолжение популярного сериала «Бывшие» с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым в главных ролях компания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 22 декабря.

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По сюжету мелодрамы Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Компанию исполнителям главных ролей составили Эра Зиганшина, Наталья Рогожкина, Сергей Ланбамин, Анастасия Лапина, Петар Зекавица и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Елена-Александра Авдонина и художник-постановщик Александра Зинченко.
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Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end» фотографии
Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end» фотографии
Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end» фотографии
Любовь Аксёнова и Денис Шведов выясняют отношения в трейлере мелодрамы «Бывшие. Happy end» фотографии
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