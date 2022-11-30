«Звёздный десант» Пола Верховена снова превратят в шутер

«Звёздный десант» Пола Верховена вновь адаптируют для геймеров. Анонс новой игры — фантастического кооперативного шутера Starship Troopers: Extermination — состоялся на портале IGN.
Канадская студия Offworld Industries (Squad) разрабатывает по мотивам фильма 1997 года PvE-шутер от первого лица для 12 игроков для ПК. Игрокам пообещали крупномасштабные сражения отрядов против инопланетных жуков. Можно будет играть за солдата элитного Deep Space Vanguard за один из трех классов (штурм, поддержка, защита). Новые привилегии и снаряжение будут открываться по мере продвижения в постоянной системе развития классов. Помимо масштабных битв с сотнями арахнидов пяти разновидностей, предстоит собирать ресурсы, строить и защищать свою базу.
Starship Troopers: Extermination появится в раннем доступе в магазине Steam в 2023-м.
На счету адаптации романа Роберта Хайнлайна уже три фильма, два CG-продолжения, два анимационных сериала и три компьютерные игры в жанрах шутера от первого лица, тактики и стратегии. Последнюю — Starship Troopers – Terran Command — публике представили в 2019-м, а ее релиз состоялся в июне 2022-го.
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