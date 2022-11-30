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Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым

30 ноября
2022 год

Новости кино >>
30 ноября 2022

Завершились съемки сериала «РАЙцентр» производства продюсерской компании «Среда» и онлайн-кинотеатра Иви. Режиссерами детективной черной комедии выступили Данил Чащин и Эдуард Мошкович, а главные роли исполнили Кристина Асмус, Дмитрий Чеботарёв, Карина Разумовская и Иван Добронравов. Сериал выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году, уточняет пресс-служба «Среды».

Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

По сюжету в деревне Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников и учителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.

«Съемки проходили в атмосфере творчества и безграничного увлекательного поиска, — вспоминает Дмитрий Чеботарёв. — Данил Чащин театральный режиссер, и это его дебют в кино — были репетиции, был процесс создания персонажей, поиск характеристик образа. Даня смог собрать отличную команду актеров, и для меня было большим удовольствием работать с такими прекрасными партнерами. Но, по сути, на площадке было два режиссера — Данил Чащин и наш оператор-постановщик Эдуард Мошкович. Вдвоем они образовывали какое-то двуглавое создание, фонтанирующее идеями».

Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Компанию вышеназванным актерам в сериале составили Игорь Грабузов, Григорий Данцигер, Владимир Скворцов, Лариса Баранова, Екатерина Носик, Алексей Золотовицкий, Николай Аузин, Артём Волобуев, Даниил Киселёв, Юрий Внуков и Агриппина Стеклова. Шоураннером и автором сценария выступила Ирина Пивоварова, а художником-постановщиком — Никита Трубецкой.

По словам Данила Чащина, «это были очень насыщенные, сложные и интересные съемки, перед сменами мы шутили "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Каждый раз, когда я думал, что что-то невозможно сделать, кто-то из группы удивлял меня, совершал подвиг, и сцена была спасена. Все работали с куражом. У нас есть несколько рабочих чатов, в которых мы переписывались во время съемок, и в этих чатах до сих пор продолжается общение, как будто ничего не заканчивалось. В последний съемочный день я сказал команде "РАЙцентра": "Там, где были вы — там был Рай!"».
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№ 2
Дашустик   30.11.2022 - 19:12
Ну дай бог, чтобы это было реально смешно в итоге.. Хотя лично у меня не очень много веры в ИВИ, тем более что актерский состав не самый впечатляющий читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   30.11.2022 - 18:27
Что ж, посмотрим, что вышло. Все-таки не знаю, у нас не умеют черные комедии снимать, шутки за рамки вообще не должно как бы выходить)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Кристина АсмусНиколай АузинЛариса Баранова (II)Юрий ВнуковАртём ВолобуевИгорь ГрабузовГригорий ДанцигерИван ДобронравовАлексей ЗолотовицкийДаниил КиселевЭдуард МошковичЕкатерина НосикИрина Пивоварова (II)Карина РазумовскаяВладимир СкворцовАгриппина СтекловаНикита ТрубецкойДанила ЧащинДмитрий Чеботарёв
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Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым фотографии
Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым фотографии
Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым фотографии
Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым фотографии
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