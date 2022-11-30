Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым

По сюжету в деревне Вармалей на двадцатилетие окончания школы собираются бывшие одноклассники. Славный юбилей омрачает выловленный из пруда автомобиль, пролежавший на дне с памятного выпускного. Внутри — труп и необычный камень, оказывающийся метеоритом. Расследование, как в воронку, втягивает всех собравшихся отпраздновать: обостряет старые конфликты, запутывает и без того сложные отношения бывших одноклассников и учителей. Каждый узнает о себе и об остальных нечто шокирующее: кем были в 90-е, кем стали и на что способны в настоящем.
«Съемки проходили в атмосфере творчества и безграничного увлекательного поиска, — вспоминает Дмитрий Чеботарёв. — Данил Чащин театральный режиссер, и это его дебют в кино — были репетиции, был процесс создания персонажей, поиск характеристик образа. Даня смог собрать отличную команду актеров, и для меня было большим удовольствием работать с такими прекрасными партнерами. Но, по сути, на площадке было два режиссера — Данил Чащин и наш оператор-постановщик Эдуард Мошкович. Вдвоем они образовывали какое-то двуглавое создание, фонтанирующее идеями».
По словам Данила Чащина, «это были очень насыщенные, сложные и интересные съемки, перед сменами мы шутили "нам бы день простоять, да ночь продержаться". Каждый раз, когда я думал, что что-то невозможно сделать, кто-то из группы удивлял меня, совершал подвиг, и сцена была спасена. Все работали с куражом. У нас есть несколько рабочих чатов, в которых мы переписывались во время съемок, и в этих чатах до сих пор продолжается общение, как будто ничего не заканчивалось. В последний съемочный день я сказал команде "РАЙцентра": "Там, где были вы — там был Рай!"».
обсуждение >>