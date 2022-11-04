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Станислав Бондаренко и Орит Блейзер наладятся «Бархатным сезоном»

4 ноября
2022 год

Новости кино >>
4 ноября 2022
Премьера четырехсерийной мелодрамы «Бархатный сезон» состоится 14 ноября на «Dомашнем». Главные роли в проекте исполнили Орит Блейзер, Станислав Бондаренко, Сергей Астахов и Жанна Эппле, сообщает пресс-служба телеканала.

Станислав Бондаренко и Орит Блейзер наладятся «Бархатным сезоном»
фото: Пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Маша Зарецкая всю жизнь жила в комфорте и достатке, который ей обеспечивали любимые родители. Когда они настаивали на браке дочери с перспективным сыном их друзей, девушка согласилась, хотя мечтала путешествовать по миру и заниматься изучением Мирового океана. Спустя год брака она узнает, что муж невольно подставил ее отца. Маша уверена, что единственный, кто протянет руку помощи и решит все проблемы, – старинный друг семьи Эдуард. Но она даже не подозревает, что истинный спаситель – это человек, которого героиня считает своим врагом.

В актерский состав сериала также вошли Валерий Новиков, Марк Вдовин, Ольга Спиркина, Анар Халилов, Сергей Тэсслер, Анастасия Веденская, Франя Файзиева, Александрина Питиримова, Анна Ерченко, Гуля Аскарова и другие. Режиссером-постановщиком выступил Леонид Пляскин.
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