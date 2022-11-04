Станислав Бондаренко и Орит Блейзер наладятся «Бархатным сезоном»

По сюжету Маша Зарецкая всю жизнь жила в комфорте и достатке, который ей обеспечивали любимые родители. Когда они настаивали на браке дочери с перспективным сыном их друзей, девушка согласилась, хотя мечтала путешествовать по миру и заниматься изучением Мирового океана. Спустя год брака она узнает, что муж невольно подставил ее отца. Маша уверена, что единственный, кто протянет руку помощи и решит все проблемы, – старинный друг семьи Эдуард. Но она даже не подозревает, что истинный спаситель – это человек, которого героиня считает своим врагом.
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