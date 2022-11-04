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Виктория Романенко и Никита Дювбанов отправятся в «Город ромашек»

4 ноября
2022 год

Новости кино >>
4 ноября 2022
6 ноября на ТВЦ состоится премьера детектива «Город ромашек», где главные роли исполнили Виктория Романенко и Никита Дювбанов, сообщает пресс-служба телеканала.

Виктория Романенко и Никита Дювбанов отправятся в «Город ромашек»
фото: Пресс-служба ТВЦ

По сюжету Надя и Андрей (Дювбанов) когда-то любили друг друга и мечтали пожениться, но не сложилось. Андрей теперь – популярный московский актер, а историю его любви с девушкой из города Ромашкина распиарили в СМИ. Однажды он попадает в серьезную передрягу, и, чтобы избежать крупных неприятностей, мужчине надо срочно жениться, а кандидатуры лучше Нади не найти. Вот только она участвовать в этом шоу не желает. Пытаясь заново завоевать ее сердце, Андрей помогает ухаживать за ее подопечными (Надя – соцработник). Однажды, разыскивая по просьбе старушки ее племянника, Надя и Андрей находят в гараже два трупа. Полиция считает это двойным суицидом, но Андрей, много лет игравший ментов, находит важные улики, которые явно указывают на убийство.

«Сыграть актера — это особое удовольствие. Андрей давно играет в сериалах суровых ментов, да так, что уже на уровне рефлексов впитал в себя «профессию». И вот внезапно появляется возможность реально воспользоваться своими способностями. Мне нравятся истории, в которых главным местом действия являются маленькие города России. Они всегда как-то теплее мегаполисов, и по этому ощущению лично я очень скучаю», — рассказал Никита Дювбанов.

В сериале также снялись Сергей Астахов, Михаил Калиничев, Владимир Виноградов, Елена Соколова, Вячеслав Воронцов, Галина Лебедева, Алексей Пучков, Галина Сергеева, Иван Каравайкин, Елена Грибова, Вячеслав Хархота, Ангелина Добророднова и другие.
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№ 1
Элинкаа   4.11.2022 - 09:47
Вот это, конечно, накрутили.. Тут и любовь, и она простая, а он крутой, и убийство.. В конце ей будет грозить опасность, он ее спасет, раскроет дело и они будут вместе! читать далее>>
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Сергей АстаховВладимир ВиноградовВячеслав ВоронцовЕлена ГрибоваАнгелина ДоброродноваНикита ДювбановМихаил КалиничевИван КаравайкинГалина ЛебедеваАлексей ПучковВиктория РоманенкоГалина Сергеева (II)Елена СоколоваВячеслав Хархота
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