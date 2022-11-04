Виктория Романенко и Никита Дювбанов отправятся в «Город ромашек»

По сюжету Надя и Андрей (Дювбанов) когда-то любили друг друга и мечтали пожениться, но не сложилось. Андрей теперь – популярный московский актер, а историю его любви с девушкой из города Ромашкина распиарили в СМИ. Однажды он попадает в серьезную передрягу, и, чтобы избежать крупных неприятностей, мужчине надо срочно жениться, а кандидатуры лучше Нади не найти. Вот только она участвовать в этом шоу не желает. Пытаясь заново завоевать ее сердце, Андрей помогает ухаживать за ее подопечными (Надя – соцработник). Однажды, разыскивая по просьбе старушки ее племянника, Надя и Андрей находят в гараже два трупа. Полиция считает это двойным суицидом, но Андрей, много лет игравший ментов, находит важные улики, которые явно указывают на убийство.
«Сыграть актера — это особое удовольствие. Андрей давно играет в сериалах суровых ментов, да так, что уже на уровне рефлексов впитал в себя «профессию». И вот внезапно появляется возможность реально воспользоваться своими способностями. Мне нравятся истории, в которых главным местом действия являются маленькие города России. Они всегда как-то теплее мегаполисов, и по этому ощущению лично я очень скучаю», — рассказал Никита Дювбанов.
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