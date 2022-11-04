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Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация»

4 ноября
2022 год

Новости кино >>
4 ноября 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент фильма-катастрофы «Чрезвычайная ситуация» режиссёра Хана Джэ РимаЧитающий лица»). В нём главный герой смотрит пугающее видео.


На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...

Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация»

Ведущие роли в ленте сыграли Сон Кан Хо, Ли Бён Хон, До Ён Чон, Им Щи Ван, Ким Со Джин, Хэ Джун Пак, Ким Нам Гиль и другие.

В российский прокат «Чрезвычайная ситуация» выходит 3 ноября.
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Ли Бён ХонХан Джэ РимСон Кан ХоКим Со ДжинДо Ён ЧонИм Щи Ван
фильмы
Чрезвычайная ситуация

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Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация» фотографии
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