Воздушный капкан: подозрительный пассажир на борту самолёта в эксклюзивном отрывке фильма «Чрезвычайная ситуация»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент фильма-катастрофы «Чрезвычайная ситуация
» режиссёра Хана Джэ Рима
(«Читающий лица
»). В нём главный герой смотрит пугающее видео.
На борту забитого до отказа авиалайнера, совершающего рейс на Гавайи, таинственно погибает один из пассажиров. Вскоре воздушное судно охватывает хаос: все больше людей оказываются поражены неизвестной болезнью. Оперативный штаб объявляет чрезвычайную ситуацию и пытается добиться посадки, но аэропорты не принимают зараженный рейс. Горючее на исходе, и теперь обреченный самолет может спасти лишь чудо...
Ведущие роли в ленте сыграли Сон Кан Хо
, Ли Бён Хон
, До Ён Чон
, Им Щи Ван
, Ким Со Джин
, Хэ Джун Пак
, Ким Нам Гиль
и другие.
В российский прокат «Чрезвычайная ситуация
» выходит 3 ноября.
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