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Документальный фильм «Ангелы Милы» о спасении альбиносов Африки выйдет в кинотеатрах по всей России

4 ноября
2022 год

Новости кино >>
4 ноября 2022
В рамках проекта СТРАНА.DOC, развивающего прокат российского документального кино, с 10 ноября по всей стране пройдут показы на большом экране документального фильма «Ангелы Милы».

Эта картина про альбиносов Африки. Они – одни из самых уязвимых представителей населения континента — подвергаются дискриминации, насилию, а порой и жестоким шаманским ритуалам. В столице Гвинеи действует центр, который спасает детей-альбиносов с улиц и из рабства, дает им образование и необходимое лечение. Фильм рассказывает об основательнице центра Миле Ануфриевой, экс-владелице модного бутика Vanity в Петербурге. Когда-то ей принадлежали эксклюзивы на такие марки, как Gucci, Christian Dior, Fendi, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Balenciaga и многие другие. В модных показах Vanity участвовали супермодели Линда Евангелиста, Ева Герцигова, Клаудия Шиффер и Наоми Кэмпбелл. Мила Ануфриева одевала главных мировых звезд, от Билла Клинтона до Стинга. Но она оставила светскую жизнь и сегодня большую часть времени проводит в Африке, помогая детям-альбиносам.

Документальный фильм «Ангелы Милы» о спасении альбиносов Африки выйдет в кинотеатрах по всей России
фото: киностудия им. Горького

Премьера картины Анастасии Трофимовой состоится 7 ноября в 19:00 в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» в рамках проекта КАРО.АРТ.

Фильм представит съемочная группа: генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева, режиссер Анастасия Трофимова, продюсер Анастасия Рыцина, сценарист Мария Кацал, а на связь онлайн выйдет его главная героиня Мила Ануфриева.

«Есть много фильмов об альбиносах, но они не показывают, что делать, как с этим быть. А мы занимаемся решением этих проблем. И нам нужна помощь большого количества людей. Я верю, что фильм – это первое окошко, через которое мы покажем проблемы альбиносов в Африке», — говорит Мила.

Мила Ануфриева была иконой стиля, влиятельной бизнесвумен, которая не испугалась снять розовые очки и посмотреть на реальный мир. Странную русскую в темных очках хорошо знают в Дакаре и во всем Сенегале, многие даже называют ее «ангелом для альбиносов». Каждый день она спасает детей от проституции и рабства, от членовредительства по заказу местных шаманов.

Документальный фильм «Ангелы Милы» о спасении альбиносов Африки выйдет в кинотеатрах по всей России
фото: киностудия им. Горького

История Милы поразила команду Киностудии им. М. Горького, было решено снять документальный фильм. Съемки проходили в Африке, где работает Мила Ануфриева, и в Италии, где живут ее муж и сын. В фильме также присутствуют кадры из личного архива героини, интервью с коллегами и друзьями Милы в России. Среди них: российский сенатор и политический деятель Людмила Борисовна Нарусова, Ирина Оганова и другие бывшие клиенты, со временем ставшие друзьями Милы Ануфриевой.

«Впервые полнометражный документальный фильм, созданный силами новой команды Киностудии им. М. Горького, выходит в кинотеатральный прокат по всей России. Это социально важное, острое, но одновременно глубокое и трогательное кино. Многие и представить себе не могут, что происходит в мире на разных уровнях по сей день. О таких вещах творчески, но правдиво и реалистично рассказывает документальное кино. Замечательно, что сегодня есть поддержка проката таких фильмов, и документалистика получает дополнительную возможность развиваться», — говорит генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.
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Документальный фильм «Ангелы Милы» о спасении альбиносов Африки выйдет в кинотеатрах по всей России фотографии
Документальный фильм «Ангелы Милы» о спасении альбиносов Африки выйдет в кинотеатрах по всей России фотографии
Документальный фильм «Ангелы Милы» о спасении альбиносов Африки выйдет в кинотеатрах по всей России фотографии
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