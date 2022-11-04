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Тео Джеймс возглавит каст сериальной адаптации «Джентльменов»

4 ноября
2022 год

Новости кино >>
4 ноября 2022
Звезда франшизы «Дивергент» Тео Джеймс исполнит главную роль в сериальной адаптации «Джентльменов» Гая Ричи для Netflix, сообщает Deadline.

Тео Джеймс возглавит каст сериальной адаптации «Джентльменов»
фото: К/ф "Дивергент"

Сериал расскажет о Эдди Холстеде (Джеймс), который унаследовал от своего отца большое поместье и вскоре обнаружил, что оно напрямую связано с криминальной империей легендарного Микки Пирсона, чей образ в оригинальной ленте воплотил Мэттью Макконахи.

Как стало известно в марте этого года, за постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом проекта совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.

По сюжету картины 2020 года талантливый выпускник Оксфорда (Мэттью Макконахи) придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако, когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. В фильме также заняты Колин Фаррелл, Хью Грант и Чарли Ханнэм.
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