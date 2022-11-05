Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю

Обзор исекая «Рыцарь-скелет», где герою больше повезло с набором способностей

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Баскетбол в кино и аниме

Читать Баскетбол в кино и аниме

Не мишки, но котики — в культовом сёдзё «Токио Мяу Мяу»

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