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Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю

5 ноября
2022 год

Новости кино >>
5 ноября 2022
1 ноября официально открылся тематический парк студии Ghibli. Пародию на «Тетрадь смерти» в хэллоуинском спецвыпуске «Симпсонов» посмотрело 3,7 миллиона зрителей. «Ван-Пис. Красный фильм», наломавший немало дров в японском бокс-офисе (117,7 миллиардов иен или $119 миллионов), ринулся покорять гайдзинов, начиная с Великобритании и Ирландии — заранее готовимся считать чужие деньги. На Hulu Japan отчитались, какое аниме на стриминге пользовалось наибольшей популярностью, и это «Семья Шпиона», «Человек-Бензопила» и «Моя геройская академия» соответственно. Токийский фестиваль аниме объявил о зрительском голосовании: поддержать любимца кликом можно на специальном сайте. У игровой адаптации аниме «Твое имя» Макото Синкая появился режиссер: переделывать хитровыдуманную мелодраму доверили Карлосу Лопесу Эстраде, поставившему диснеевскую «Райю и последнего дракона». Создатель «Госпожи Кагуи» и «Звездного дитя» Ака Акасака объявил, что хватит с него рисунков: отныне мангака доверит этот трюк профессионалам, сосредоточившись на создании сюжетов, — посмотрим, насколько его хватит.

Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.

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«Кулинарные скитания в параллельном мире» — свежее творение мастеров из MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила») — наконец-то получило первый промо-ролик. Релиз — в январе следующего года.


Сюжет исекая расскажет о 27-летнем Цуёси Мукоде, которого, среди прочих героев, призвали на помощь магическому королевству. Вот только ничего героического Цуёси не умеет — если не считать таковым возможность добывать продукты из современных японских супермаркетов на радость простому люду, живущему пусть и в волшебном, но все-таки Средневековье. Правда, молодой человек быстро обзаводится фанатом — легендарным волком-гурманом Фэру, который будет сопровождать Мукоду по миру меча и магии.

Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю

Режиссер сериала — Киёси МацудаМакросс Фронтир», «Рыбка-бананка»), а за дизайн персонажей отвечает Нао ОцуВыдающиеся звери», «Страна самоцветов»). Незадачливого Мукоду озвучивает Юма Утида (Кё Сома из «Фруктовой корзины»), избирательный Фэру заговорит голосом Сатоси Хино (огненный Рэнгоку-сан из «Истребителя демонов»), а роль маленького симпатичного слайма Суи исполнит Хина Кино (Мисата Янагихара из «Города, в котором меня нет»).

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Полнометражный «Первый слэм-данк» от Toei AnimationВан-Пис», «Красавица-воин Сэйлор Мун») обзавелся новым трейлером. Дата премьеры прежняя: 3 декабря двухчасовое аниме завезут в японские кинотеатры.


Напомним, что в режиссерах у полнометражки — Такэхико Иноуэ, автор оригинальной манги «Коронный бросок» о могучем школьнике, что пришел в баскетбол ради девушки, а нашел страсть на всю жизнь. А еще в трейлер можно услышать драйвовый опенинг Dai Zero-kanv от рокеров из 10FEET.

Читать Баскетбол в кино и аниме
Студия EMT Squared угощает трейлером ко второму сезону «Ми-ми-ми-мишки». Впрочем, пересматривать ролик придется еще долго: продолжение выйдет в эфир не раньше апреля 2023-го.


Первый сезон познакомил нас с Юной — девушкой-хиккикомори, все сознательное время проводившей в мультиплеерной видеоигре. Однажды дело дошло до того, что Юна переместилась в любимую игрушку физически — еще и в чудо-костюме медведя, нарушающем игровой баланс.

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Тогда же, в апреле выйдет и аниме-сериал «Галактика по соседству», о чем с гордостью отрапортовали Asahi ProductionНебесный отдел дизайна», «Персиковый мальчик, пришедший с другого побережья»).


Романтический сэйнэн поведает историю Итиро Куги — молодого мангаки, рисующего по старинке, без этих ваших компьютеров. Куга жутко мучается без ассистента (найти помощника старой закалки не так-то просто), а к бесконечным дедлайнам добавляется забота о младших родственниках. По счастью, начальство нашло Итиро напарницу — талантливую и трудолюбивую девушка по имени Сиори Госики. Работа спорится, пока однажды Сиори не заявляет, что она — принцесса народа с упавшей звезды.

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Манга «Госпожа Кагуя: В любви как на войне» закончилась буквально на этой неделе, но дело ее живет: 17 декабря в прокат выходит полнометражное аниме с подзаголовком «Первый поцелуй никогда не заканчивается». Самое время оценить тизер.


Несмотря на окончание манги, помянутый в начале дайджеста Ака Акасака прозрачно намекнул на дополнительные порции чтива: еще не все арки нашли свое логическое завершение.

Читать Подробно о «Госпоже Кагуе»
Почти съедобный бонус: в японской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» в наборе Хэппи Мил наличествует иллюстрированная книжка с предисловием «Судзумэ, закрывающей двери». За сюжет отвечал сам Макото Синкай, за иллюстрации — Сэмбон Умисима.

Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю
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Ван-ПисВан-Пис: Красный фильмВыдающиеся звериГород, в котором меня нетГоспожа Кагуя: В любви как на войнеКлинок, рассекающий демоновКоронный бросокКрасавица-воин Сейлор МунМагическая битваМакросс ФронтирМоя геройская академияНебесный отдел дизайнаПервый слэм-данкРайя и последний драконРебёнок идолаРыбка-бананкаСемья шпионаСимпсоныСтрана самоцветовСудзумэ, закрывающая двериТвоё имяТетрадь смертиФруктовая корзинаЧеловек-бензопила

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Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю фотографии
Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю фотографии
Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю фотографии
Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю фотографии
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