Волк-гурман, ми-ми-ми-мишки и стул с глазами: главные новости аниме за неделю

1 ноября официально открылся
тематический парк студии Ghibli
. Пародию на «Тетрадь смерти
» в хэллоуинском спецвыпуске «Симпсонов
» посмотрело 3,7 миллиона зрителей. «Ван-Пис. Красный фильм
», наломавший немало дров в японском бокс-офисе (117,7 миллиардов иен или $119 миллионов), ринулся покорять гайдзинов, начиная с Великобритании и Ирландии — заранее готовимся считать чужие деньги. На Hulu Japan отчитались, какое аниме на стриминге пользовалось наибольшей популярностью, и это «Семья Шпиона
», «Человек-Бензопила
» и «Моя геройская академия
» соответственно. Токийский фестиваль аниме объявил о зрительском голосовании: поддержать любимца кликом можно на специальном сайте
. У игровой адаптации аниме «Твое имя
» Макото Синкая
появился режиссер: переделывать хитровыдуманную мелодраму доверили Карлосу Лопесу Эстраде
, поставившему диснеевскую «Райю и последнего дракона
». Создатель «Госпожи Кагуи
» и «Звездного дитя
» Ака Акасака
объявил, что хватит с него рисунков: отныне мангака доверит этот трюк профессионалам, сосредоточившись на создании сюжетов, — посмотрим, насколько его хватит.
Аниме-индустрия трудится
, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
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22 самых интересных аниме этиой осени
«Кулинарные скитания в параллельном мире
» — свежее творение мастеров из MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
») — наконец-то
получило первый промо-ролик. Релиз — в январе следующего года.
Сюжет исекая расскажет о 27-летнем Цуёси Мукоде, которого, среди прочих героев, призвали на помощь магическому королевству. Вот только ничего героического Цуёси не умеет — если не считать таковым возможность добывать продукты из современных японских супермаркетов на радость простому люду, живущему пусть и в волшебном, но все-таки Средневековье. Правда, молодой человек быстро обзаводится фанатом — легендарным волком-гурманом Фэру, который будет сопровождать Мукоду по миру меча и магии.
Режиссер сериала — Киёси Мацуда
(«Макросс Фронтир
», «Рыбка-бананка
»), а за дизайн персонажей отвечает Нао Оцу
(«Выдающиеся звери
», «Страна самоцветов
»). Незадачливого Мукоду озвучивает Юма Утида
(Кё Сома из «Фруктовой корзины
»), избирательный Фэру заговорит голосом Сатоси Хино
(огненный Рэнгоку-сан из «Истребителя демонов
»), а роль маленького симпатичного слайма Суи исполнит Хина Кино
(Мисата Янагихара из «Города, в котором меня нет
»).
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Обзор исекая «Рыцарь-скелет», где герою больше повезло с набором способностей
Полнометражный «Первый слэм-данк
» от Toei Animation
(«Ван-Пис
», «Красавица-воин Сэйлор Мун
») обзавелся новым трейлером. Дата премьеры прежняя: 3 декабря двухчасовое аниме завезут в японские кинотеатры.
Напомним
, что в режиссерах у полнометражки — Такэхико Иноуэ
, автор оригинальной манги «Коронный бросок
» о могучем школьнике, что пришел в баскетбол ради девушки, а нашел страсть на всю жизнь. А еще в трейлер можно услышать драйвовый опенинг Dai Zero-kanv от рокеров из 10FEET.
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Баскетбол в кино и аниме
Студия EMT Squared
угощает трейлером ко второму сезону «Ми-ми-ми-мишки
». Впрочем, пересматривать ролик придется еще долго: продолжение выйдет в эфир не раньше апреля 2023-го.
Первый сезон познакомил нас с Юной — девушкой-хиккикомори, все сознательное время проводившей в мультиплеерной видеоигре. Однажды дело дошло до того, что Юна переместилась в любимую игрушку физически — еще и в чудо-костюме медведя, нарушающем игровой баланс.
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Не мишки, но котики — в культовом сёдзё «Токио Мяу Мяу»
Тогда же, в апреле выйдет и аниме-сериал «Галактика по соседству
», о чем с гордостью отрапортовали Asahi Production
(«Небесный отдел дизайна
», «Персиковый мальчик, пришедший с другого побережья
»).
Романтический сэйнэн поведает историю Итиро Куги — молодого мангаки, рисующего по старинке, без этих ваших компьютеров. Куга жутко мучается без ассистента (найти помощника старой закалки не так-то просто), а к бесконечным дедлайнам добавляется забота о младших родственниках. По счастью, начальство нашло Итиро напарницу — талантливую и трудолюбивую девушка по имени Сиори Госики. Работа спорится, пока однажды Сиори не заявляет, что она — принцесса народа с упавшей звезды.
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Как трудно рисовать не только мангу, но и аниме расскажет «Руки прочь от кинокружка!»
Манга «Госпожа Кагуя: В любви как на войне
» закончилась буквально на этой неделе
, но дело ее живет: 17 декабря в прокат выходит полнометражное аниме с подзаголовком «Первый поцелуй никогда не заканчивается
». Самое время оценить тизер.
Несмотря на окончание манги, помянутый в начале дайджеста Ака Акасака
прозрачно намекнул на дополнительные порции чтива: еще не все арки нашли свое логическое завершение.
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Подробно о «Госпоже Кагуе»
Почти съедобный бонус: в японской сети ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» в наборе Хэппи Мил наличествует иллюстрированная книжка с предисловием «Судзумэ, закрывающей двери
». За сюжет отвечал сам Макото Синкай
, за иллюстрации — Сэмбон Умисима
.
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