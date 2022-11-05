Научно-фантастический сериал «Мир Дикого Запада
» закрыли после четвертого сезона, сообщает Deadline
.
У исполнителей главных ролей ввиду их занятости уже были подписаны контракты на пятый сезон — еще до премьеры четвертого. Несмотря на закрытие проекта они все равно получат свои гонорары. Так, Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон
, Джеффри Райту
, Эду Харрису
и Аарону Полу
выплатят от 10 до 15 миллионов долларов.
В целом «Мир Дикого Запада» — недешевое шоу. Бюджет третьего сезона составил около 100 миллионов долларов, то есть примерно 10 миллионов долларов за серию. Пятый сезон обошелся бы HBO в 80 миллионов. Решение о завершении проекта вызвано неуклонным падением рейтингов.
Сериал, основанный на одноименной адаптации
романа Майкла Крайтона
, был создан Джонатаном Ноланом
и Лизой Джой
. Действие разворачивается в футуристическом парке аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно.
обсуждение >>