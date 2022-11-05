Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона

5 ноября
2022 год

Новости кино >>
5 ноября 2022
Научно-фантастический сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона, сообщает Deadline.

Сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона

У исполнителей главных ролей ввиду их занятости уже были подписаны контракты на пятый сезон — еще до премьеры четвертого. Несмотря на закрытие проекта они все равно получат свои гонорары. Так, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеффри Райту, Эду Харрису и Аарону Полу выплатят от 10 до 15 миллионов долларов.

В целом «Мир Дикого Запада» — недешевое шоу. Бюджет третьего сезона составил около 100 миллионов долларов, то есть примерно 10 миллионов долларов за серию. Пятый сезон обошелся бы HBO в 80 миллионов. Решение о завершении проекта вызвано неуклонным падением рейтингов.

Сериал, основанный на одноименной адаптации романа Майкла Крайтона, был создан Джонатаном Ноланом и Лизой Джой. Действие разворачивается в футуристическом парке аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Antea13   5.11.2022 - 13:42
А теперь график освободился и будет занят другим проектом и двойная зарплата. круто! могли бы авансом ограничится или неустойка выше? читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Политический триллер «Заговор в Каире» покажут 7 ноября в «Художественном»
Эван Рэйчел Вуд и Джеймс Марсден вернутся в «Мир Дикого Запада»
Смотреть онлайн: корейский «Бумажный дом», «Человек против пчелы» и продолжение «Пацанов»
Первым международным проектом Okko станет японский хоррор с Беном Маккензи
20 зарубежных сериалов осени: от «Сексуального просвещения» до «Импичмента»
«Воспоминания»: Жена брата Нолана и ее временная петля
«Кэндимен», сиквел «Отряда самоубийц» и ещё 9 фильмов августа
Создатели «Мира Дикого Запада» готовят хоррор-антологию
«Шерлок в России»: Мир дикого северо-запада
«Мейр из Исттауна»: Обычная женщина Кейт Уинслет
Третий российский веб-маркет подвёл итоги
Эми Адамс, Фрэнсис Макдорманд, Гэри Олдман и Чедвик Боузман номинированы на премию Гильдии актёров США
«Холоп», «Паразиты» и «Текст» стали самыми просматриваемыми фильмами в Okko
«Пацаны» признаны лучшим сериалом года по версии IMDb
Ирина Старшенбаум: «Я вообще падкая на интерпретации классики»
Джейк Джилленхол сыграет в сериале Дени Вильнёва по роману Ю Несбё
Хлоя Грейс Морец станет свидетельницей преступления в киберпространстве
«Клаустрофобы: Квест в Москве». Сдохни или умри
«Дивный новый мир»: Оргия праведников в эру стабильности
Король с цыганской душой: Юлу Бриннеру 100 лет
персоны
Эван Рэйчел ВудТэнди НьютонАарон ПолДжеффри РайтЭд Харрис
фильмы
Мир Дикого Запада

анонс

День рождения >>

Артём Алексеев (II)
Иван Васильев
Андрей Козлов
Сергей Медведев
Николай Плотников
Павел Прилучный
Екатерина Федулова
Александр Хващинский
Яна Чигир
Эльке Зоммер
Вивьен Ли
Ян Новицкий
Роберт Патрик
Сэм Рокуэлл
Тильда Суинтон
Фамке Янссен
все родившиеся 5 ноября >>

Афиша кино >>

Женщины на грани нервного срыва
драма, комедия
Испания, 1988
Любовники
комедия
Россия, 2022
Пётр I. Последний царь и первый император
исторический фильм
Россия, 2022
Чрезвычайная ситуация
боевик, триллер, фильм-катастрофа
Южная Корея, 2021
Золотые соседи
драма
Россия, 2022
Осанна
биография, исторический фильм
Россия, 2018
Заступница
исторический фильм
Россия, 2013
В эфире
триллер
США, Франция, 2022
Под облаками
драма, комедия
Бельгия, Франция, 2021
Святитель
биография, исторический фильм
Россия, 2020
Я буду жить
комедия
Россия, 2022
90 футов от дома
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен