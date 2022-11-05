Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди поедет по «Узкой дороге на дальний север»

Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди исполнит главную роль в мини-сериале «Узкая дорога на дальний север» (The Narrow Road to the Deep North), действие которого развернется во время Второй мировой вoйны, сообщает The Hollywood Reporter.
фото: Getty Images
Проект посвящен судьбе австралийских военнопленных, вынужденных строить печально известную «Дорогу смерти», забравшую тысячи жизней. Это не просто рассказ о трагических событиях, а история любви, смирения и отваги. Элорди сыграет армейского хирурга, у которого был роман с женой его дяди.
Сюжет основан на одноименном романе Ричарда Флэнагана, который был отмечен Букеровской премией в 2014 году. За создание сериала отвечают сценарист Шон Грант и режиссер Джастин Курзель, вместе работавшие над криминальной драмой «Подлинная история банды Келли». Съемки пройдут в Австралии.
обсуждение >>