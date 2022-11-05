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Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди поедет по «Узкой дороге на дальний север»

5 ноября
2022 год

Новости кино >>
5 ноября 2022
Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди исполнит главную роль в мини-сериале «Узкая дорога на дальний север» (The Narrow Road to the Deep North), действие которого развернется во время Второй мировой вoйны, сообщает The Hollywood Reporter.

Звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди поедет по «Узкой дороге на дальний север»
фото: Getty Images

Проект посвящен судьбе австралийских военнопленных, вынужденных строить печально известную «Дорогу смерти», забравшую тысячи жизней. Это не просто рассказ о трагических событиях, а история любви, смирения и отваги. Элорди сыграет армейского хирурга, у которого был роман с женой его дяди.

Сюжет основан на одноименном романе Ричарда Флэнагана, который был отмечен Букеровской премией в 2014 году. За создание сериала отвечают сценарист Шон Грант и режиссер Джастин Курзель, вместе работавшие над криминальной драмой «Подлинная история банды Келли». Съемки пройдут в Австралии.
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