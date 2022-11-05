Продолжения детективов с Алексеем Демидовым, Софьей Хильковой и Петром Рыковым покажут на ТВЦ

Телеканал ТВЦ рассказал о премьерах детективных проектов в ноябре. Зрителей ждут как продолжения уже знакомых сериалов, так и новые фильмы.
фото: Пресс-служба ТВЦ
9 и 10 ноября можно будет увидеть продолжение мини-сериала «Я иду тебя искать» с Софьей Хильковой и Петром Рыковым. Героиня Софьи Мила, наконец, становится полноценным сотрудником оперативной группы, возглавляемой капитаном Максимом Швецом.
«В Миле сочетается несочетаемое. Ее внутренний мир построен на противоречиях. При всей своей детскости и порой наивности она очень смелая, категоричная и даже бескомпромиссная. Было интересно ее разгадывать, узнавать, что же она сделает дальше», — отметила Софья Хилькова.
фото: Пресс-служба ТВЦ
11 ноября состоится премьера второго сезона «Тихих вод». Героев Александры Никифоровой, Алексея Демидова и Филиппа Бледного ждет новое детективное приключение, на этот раз – «книжное». В клинику психиатра Киры попадает успешная писательница Ирина Зотова. Персонаж ее детективных романов, сыщик по имени Игнат, давно полюбился читателям. Но когда Ирина решает завершить серию, убив в последнем романе Игната, начинаются страшные и кровавые события. Словно Игнат, сойдя с книжных страниц, не дает писательнице уничтожить его, при этом убивая окружающих.
фото: Пресс-служба ТВЦ
13 ноября зрителей ждет премьера нового детектива – «Кочевница» с Татьяной Казючиц в роли следовательницы Виктории Беляевой. Она отправляется в командировку в Ярославль, где при скандальных обстоятельствах убит московский полковник МВД. Виктория должна не только помочь местным коллегам найти убийцу, но и постараться избежать огласки. И первый, кого она встречает в Ярославле, – ее бывший возлюбленный.
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