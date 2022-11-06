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Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет

6 ноября
2022 год

Новости кино >>
6 ноября 2022
Сегодня, 6 ноября, отмечает свое 50-летие американская актриса и модель Ребекка Ромин, запомнившаяся по роли Мистик в первой кинотрилогии «Людей Икс» и в качестве «Роковой женщины».

Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет
фото: в образе Мистик

Ребекка Али Ромин родилась 6 ноября 1972 года в калифорнийском университетском городке Беркли. Ее отец работал в фирме по производству мебели, а мать преподавала английский язык. Когда девочке исполнилось семь лет, родители развелись и она осталась с мамой, вращавшейся в кругу университетских интеллектуалов. После окончания средней школы в Беркли она отправилась в Университет Санта Круз, чтобы изучать музыку. В 1995-м один приятель помог ей связаться с модельным агентством, и у нее сразу же начала стремительно развиваться карьера модели. Последовали съемки в Милане, Лондоне и Токио, работа в Нью-Йорке, два с половиной года она прожила в Париже, снимаясь для журнала Elle и участвуя в показах Кристиан Диор. Фото Ребекки появлялись в Cosmopolitan, Mary Clair, FHM, GQ и других популярных журналах. На одном из показов она встретила своего будущего мужа — актера Джона Стамоса.

На телевидении дебютировала в конце 1990-х, став ведущей одного из шоу на MTV и засветившись в сериале «Друзья». На большом экране впервые появилась в фильме «Грязная работа», сыграв бородатую женщину, а затем предстала в роли самой себя в комедии «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». На нее обратил внимание Брайан Сингер, и в 2000-м она прославилась в образе мутанта Мистик в кинокомисе «Люди Икс». К этой роли актриса вернулась в «Людях Икс 2» и «Людях Икс. Последней битве». В 2002-м знаменитый режиссер Брайан Де Пальма пригласил Ребекку на двойную роль Лоры и Лили в «Роковую женщину», отмеченную большинством критиков.

Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет
фото: с Антонио Бандерасом в фильме «Роковая женщина»

На счету Ребекки Ромин более 60 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Журнал мод», «Симона», «Роллербол», «Другой», «Каратель», «Алиби», «Дурнушка Бетти», «Библиотекари», «Звёздный путь: Дискавери», «Звёздный путь: Странные новые миры» и «Пеппер Денис». Подарила свой голос персонажам нескольких мультфильмов и видеоигр Tron 2.0 и Tron 2.0: Killer App. Дважды выступила продюсером.

В настоящий момент замужем за Джерри О'Коннеллом, у пары две дочери-двойняшки. Обладательница трех наград, включая премию «Сатурн».
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Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет фотографии
Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет фотографии
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