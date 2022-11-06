Звезде «Людей Икс» и «Роковой женщины» Ребекке Ромин исполнилось 50 лет

Ребекка Али Ромин родилась 6 ноября 1972 года в калифорнийском университетском городке Беркли. Ее отец работал в фирме по производству мебели, а мать преподавала английский язык. Когда девочке исполнилось семь лет, родители развелись и она осталась с мамой, вращавшейся в кругу университетских интеллектуалов. После окончания средней школы в Беркли она отправилась в Университет Санта Круз, чтобы изучать музыку. В 1995-м один приятель помог ей связаться с модельным агентством, и у нее сразу же начала стремительно развиваться карьера модели. Последовали съемки в Милане, Лондоне и Токио, работа в Нью-Йорке, два с половиной года она прожила в Париже, снимаясь для журнала Elle и участвуя в показах Кристиан Диор. Фото Ребекки появлялись в Cosmopolitan, Mary Clair, FHM, GQ и других популярных журналах. На одном из показов она встретила своего будущего мужа — актера Джона Стамоса.
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