Съемки приквела «Голодных игр» подошли к концу

Завершились съемки приквела «Голодных игр
» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях
», сообщает People
.
По сюжету фильма Фрэнсиса Лоуренса
молодой Кориолан, который позднее станет главой государства Панем, попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора Люси Грей Бэрд из бедного 12-го дистрикта. Во время церемонии жатвы девушка начинает петь, чем привлекает внимание всего государства, и Сноу рассчитывает, что это сыграет им на руку.
Образ Кориолана Сноу воплотил Том Блайт
. В оригинальной трилогии роль главы Панема сыграл Дональд Сазерленд
. Роль Люси Грей Бэрд исполнила Рэйчел Зеглер
, а Хантер Шафер
стала Тигрис Сноу, двоюродной сестрой Кориолана Сноу. Питер Динклэйдж
получил роль главы Академии Каскы Хайботтома. В картине также заявлены Виола Дэвис
и Джейсон Шварцман
. В основу сценария легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Премьера «Баллады о певчих птицах и змеях» намечена на 17 ноября 2023 года.
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