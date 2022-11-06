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Съемки приквела «Голодных игр» подошли к концу

6 ноября
2022 год

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6 ноября 2022

Завершились съемки приквела «Голодных игр» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях», сообщает People.

Съемки приквела «Голодных игр» подошли к концу
фото: people.com

По сюжету фильма Фрэнсиса Лоуренса молодой Кориолан, который позднее станет главой государства Панем, попадет на 10-е Голодные игры в роли ментора Люси Грей Бэрд из бедного 12-го дистрикта. Во время церемонии жатвы девушка начинает петь, чем привлекает внимание всего государства, и Сноу рассчитывает, что это сыграет им на руку.

Образ Кориолана Сноу воплотил Том Блайт. В оригинальной трилогии роль главы Панема сыграл Дональд Сазерленд. Роль Люси Грей Бэрд исполнила Рэйчел Зеглер, а Хантер Шафер стала Тигрис Сноу, двоюродной сестрой Кориолана Сноу. Питер Динклэйдж получил роль главы Академии Каскы Хайботтома. В картине также заявлены Виола Дэвис и Джейсон Шварцман. В основу сценария легла одноименная книга Сьюзен Коллинз. Премьера «Баллады о певчих птицах и змеях» намечена на 17 ноября 2023 года.
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Том БлайтПитер ДинклэйджВиола ДэвисРэйчел ЗеглерФрэнсис ЛоуренсДональд СазерлендХантер ШаферДжейсон Шварцман
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