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Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио и Винни Джонс присоединились к телеверсии «Джентльменов»

6 ноября
2022 год

Новости кино >>
6 ноября 2022
Объявлен актерский состав сериальной адаптации «Джентльменов» Гая Ричи. Согласно Deadline, компанию Тео Джеймсу в шоу Netflix составят Винни Джонс, Кая Скоделарио, Джоэли Ричардсон, Джанкарло Эспозито, Питер Серафинович и Дэниел Айнгз.

Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио и Винни Джонс присоединились к телеверсии «Джентльменов»
фото: deadline.com

Сериал расскажет о Эдди Холстеде (Джеймс), который унаследовал от своего отца большое поместье и вскоре обнаружил, что оно напрямую связано с криминальной империей легендарного Микки Пирсона, чей образ в оригинальной ленте воплотил Мэттью Макконахи.

За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом проекта совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.
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