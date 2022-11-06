Джанкарло Эспозито, Кая Скоделарио и Винни Джонс присоединились к телеверсии «Джентльменов»

Объявлен актерский состав сериальной адаптации «Джентльменов
» Гая Ричи
. Согласно Deadline
, компанию Тео Джеймсу
в шоу Netflix составят Винни Джонс
, Кая Скоделарио
, Джоэли Ричардсон
, Джанкарло Эспозито
, Питер Серафинович
и Дэниел Айнгз.
Сериал расскажет о Эдди Холстеде (Джеймс), который унаследовал от своего отца большое поместье и вскоре обнаружил, что оно напрямую связано с криминальной империей легендарного Микки Пирсона, чей образ в оригинальной ленте воплотил Мэттью Макконахи
.
За постановку первых двух эпизодов возьмется сам Ричи, он же выступит сценаристом проекта совместно с Мэтью Ридом и возьмет на себя функцию исполнительного продюсера.
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