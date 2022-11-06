Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тэнди Ньютон отмечает юбилей

6 ноября
2022 год

Новости кино >>
6 ноября 2022
Сегодня, 6 ноября, исполнилось 50 лет популярной британской и голливудской актрисе Тэнди Ньютон, прославившейся благодаря ролям в фильме Джона Ву «Миссия невыполнима 2» и сериале «Мир Дикого Запада».

Тэнди Ньютон отмечает юбилей
фото: кадр из сериала «Мир Дикого Запада»

Мелани Тэндиве Ньютон родилась 6 ноября 1972 года в лондонском Вестминстере в семье уроженки Зимбабве Ньяши и английского лаборанта и артиста Ника Ньютона. Выросла в Лондоне и корнуолльском Пензансе. Обучалась танцам в школе Тринг Парк, но из-за травмы спины была вынуждена бросить обучение. Окончила Кэмбриджский университет по специальности социальная антропология и археология.

В 1990-м познакомилась с австралийским режиссером Джоном Дуиганом, который выдал ей путевку в кинематограф, сняв в фильме «Флирт». Спустя четыре года исполнила небольшую роль Иветты в «Интервью с вампиром» Нила Джордана. Известность актрисе принесли образы Кристины в «Столкновении», Регины Ламберт в «Правде о Чарли» и Наи Нордоф-Холл в картине «Миссия невыполнима 2». Звездный статус закрепила в «Мире Дикого Запада», где предстала в качестве андроида Мейв Миллей.

Тэнди Ньютон отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Миссия невыполнима 2»

На счету Тэнди Ньютон около 50 ролей в кино и на телевидении. Ее можно увидеть в фильмах «Джефферсон в Париже», «B тyпике», «Хроники Риддика», «В погоне за счастьем», «Уловки Норбита», «Беги, толстяк, беги!», «Буш», «Рок-н-рольщик», «2012», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и «Воспоминания». Среди сериалов с ее участием — «Скорая помощь» и «Бестия». Спродюсировала две документальные работы.

Лауреатка 17 престижных наград, включая «Эмми», BAFTA и премию Гильдии киноактеров США. Супруга сценариста, режиссера и продюсера Ола Паркера. Их дочери пошли по стопам: Рипли Паркер работает сценаристкой и продюсером на ТВ, а Нико Паркер стала актрисой.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сериал «Мир Дикого Запада» закрыли после четвертого сезона
Тэнди Ньютон засветилась на съёмочной площадке спин-оффа Хана Соло
Мэйв познакомится с Ханом Соло
Четыре выполненных миссии Тома Круза
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Джон ВуНил ДжорданДжон ДуиганТэнди НьютонНико ПаркерОл Паркер
фильмы
2012Беги, толстяк, беги!БестияБушВ погоне за счастьемВ тупикеВоспоминанияДжефферсон в ПарижеИнтервью с вампиромМир Дикого ЗападаМиссия невыполнима 2Правда о ЧарлиРок-н-рольщикСкорая помощьСмерть и жизнь Джона Ф. ДонованаСтолкновениеУловки НорбитаФлиртХан Соло: Звездные войны. ИсторииХроники Риддика

фотографии >>
Тэнди Ньютон отмечает юбилей фотографии
Тэнди Ньютон отмечает юбилей фотографии
«Флирт»
Тэнди Ньютон отмечает юбилей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Дмитрий Бозин
Зоя Буряк
Анатолий Васильев (II)
Михаил Жонин
Наталья Журавлёва (II)
Виктория Корлякова
Александр Носик
Станислав Стрелков
Александр Шворин
Мишель Буке
Тэнди Ньютон
Леонард Петрашак
Келли Разерфорд
Ребекка Ромин-Стамос
Эмма Стоун
Салли Филд
все родившиеся 6 ноября >>

Афиша кино >>

Экстаз
арт-хаус, драма, мистика, музыкальный фильм, фильм ужасов
Франция, 2018
Земун
мистический неовестерн
Россия, 2021
Накануне
драма, триллер
Россия, 2022
Волшебники
семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
Дела человеческие
драма, социальная драма
Франция, 2021
Сверхъестественное. Знаки
комедия, научная фантастика, фильм ужасов
США, 2022
Голоса
мистика, триллер, фильм ужасов
Италия, 2021
Заговор в Каире
драма, триллер
Швеция, Франция, Финляндия, Дания, 2022
Звёзды мне укажут путь
драма, музыкальный фильм, семейное кино
Россия, 2022
Не дыши: Начало
триллер
США, 2022
По-мужски
драма, триллер
Россия, 2022
Проклятие. Мёртвая земля
драма, фильм ужасов
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен