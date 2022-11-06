Тэнди Ньютон отмечает юбилей

Мелани Тэндиве Ньютон родилась 6 ноября 1972 года в лондонском Вестминстере в семье уроженки Зимбабве Ньяши и английского лаборанта и артиста Ника Ньютона. Выросла в Лондоне и корнуолльском Пензансе. Обучалась танцам в школе Тринг Парк, но из-за травмы спины была вынуждена бросить обучение. Окончила Кэмбриджский университет по специальности социальная антропология и археология.
В 1990-м познакомилась с австралийским режиссером Джоном Дуиганом, который выдал ей путевку в кинематограф, сняв в фильме «Флирт». Спустя четыре года исполнила небольшую роль Иветты в «Интервью с вампиром» Нила Джордана. Известность актрисе принесли образы Кристины в «Столкновении», Регины Ламберт в «Правде о Чарли» и Наи Нордоф-Холл в картине «Миссия невыполнима 2». Звездный статус закрепила в «Мире Дикого Запада», где предстала в качестве андроида Мейв Миллей.
Лауреатка 17 престижных наград, включая «Эмми», BAFTA и премию Гильдии киноактеров США. Супруга сценариста, режиссера и продюсера Ола Паркера. Их дочери пошли по стопам: Рипли Паркер работает сценаристкой и продюсером на ТВ, а Нико Паркер стала актрисой.
обсуждение >>