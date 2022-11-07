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В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей

7 ноября
2022 год

Новости кино >>
7 ноября 2022
В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера биографической картины Фрэнсис О'Коннор «Эмили» о жизни знаменитой английской писательницы Эмили Бронте. Полную страсти историю любви, вдохновившую автора на написание своей лучшей книги «Грозовой перевал», выпустит в российский широкий прокат 17 ноября «Русский репортаж», уточняет пресс-служба кинопрокатной компании.



Премьерные показы «Эмили» пройдут 11 ноября в московском «Иллюзионе» в 19:30 (детали и билеты) и 16 ноября в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» в 19:00 (детали и билеты). Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

По словам режиссера-дебютантки Фрэнсис О'Коннор, «о семействе Бронте написано много, но о самой Эмили, так же как и о ее опыте, который она, должно быть, пережила за свою недолгую жизнь, чтобы создать "Грозовой перевал" и стать такой уважаемой писательницей известно мало. Эмили Бронте — жестокая, бунтарская, чувствительная, творческая и волшебная. Я думаю, что она самая игнорируемая из сестер. Есть группа ее фанатов, которые любят Эмили просто за то, что она немного бунтарка. Я думаю, что в наши дни она, вероятно, была бы готом или кем-то в этом роде».

В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей

Титульную роль в фильме исполнила молодая звезда британского кинематографа Эмма Маккей, а компанию ей составили Оливер Джексон-Коэн, Файон Уайтхэд, Адриан Данбар и Джемма Джонс. Продюсером выступил Дэвид Бэррон, работавший над всей Поттерианой. Мировая премьера «Эмили» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

«Семья Бронте окутана тайной! Они, в каком-то роде, неприкасаемые, особенно Эмили. Ее называют "Сфинксом английской литературы" — загадочной фигурой. И что мне действительно нравится, так это то, что мы придаем ей характер, индивидуальность и голос, делая ее живой и настоящей женщиной, в отличие от фигуры из истории», — говорит Эмма Маккей.

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По сюжету картины своенравная Эмили Бронте почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца – обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному.

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В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей фотографии
В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей фотографии
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