В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей

ревью

Телеканал представит новые эпизоды «Я иду тебя искать» и «Тихих вод»

Продолжения детективов с Алексеем Демидовым, Софьей Хильковой и Петром Рыковым покажут на ТВЦ

В ночь с 7 на 8 ноября, 00:10, Пятница!

«Клятва»: Про любовь и амнезию

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Умник, ворчун, весельчак, скромник, соня, чихун, простачок: за что мы любим звезду «Паразитов» Сон Кан Хо

И что у него общего с героями сказок и советских комедий