В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера фильма Фрэнсис О'Коннор «Эмили» с Эммой Маккей

В Москве и Санкт-Петербурге состоится премьера биографической картины Фрэнсис О'Коннор
«Эмили
» о жизни знаменитой английской писательницы Эмили Бронте. Полную страсти историю любви, вдохновившую автора на написание своей лучшей книги «Грозовой перевал», выпустит в российский широкий прокат 17 ноября «Русский репортаж», уточняет пресс-служба кинопрокатной компании.
Премьерные показы «Эмили» пройдут 11 ноября в московском «Иллюзионе» в 19:30 (детали и билеты
) и 16 ноября в Санкт-Петербургском кинотеатре «Аврора» в 19:00 (детали и билеты
). Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
По словам режиссера-дебютантки Фрэнсис О'Коннор, «о семействе Бронте написано много, но о самой Эмили, так же как и о ее опыте, который она, должно быть, пережила за свою недолгую жизнь, чтобы создать "Грозовой перевал" и стать такой уважаемой писательницей известно мало. Эмили Бронте — жестокая, бунтарская, чувствительная, творческая и волшебная. Я думаю, что она самая игнорируемая из сестер. Есть группа ее фанатов, которые любят Эмили просто за то, что она немного бунтарка. Я думаю, что в наши дни она, вероятно, была бы готом или кем-то в этом роде».
Титульную роль в фильме исполнила молодая звезда британского кинематографа Эмма Маккей
, а компанию ей составили Оливер Джексон-Коэн
, Файон Уайтхэд
, Адриан Данбар
и Джемма Джонс
. Продюсером выступил Дэвид Бэррон
, работавший над всей Поттерианой. Мировая премьера «Эмили» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.
«Семья Бронте окутана тайной! Они, в каком-то роде, неприкасаемые, особенно Эмили. Ее называют "Сфинксом английской литературы" — загадочной фигурой. И что мне действительно нравится, так это то, что мы придаем ей характер, индивидуальность и голос, делая ее живой и настоящей женщиной, в отличие от фигуры из истории», —
говорит Эмма Маккей.
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По сюжету картины своенравная Эмили Бронте почти не покидает родовое поместье в Йоркшире. Она живет в мире печальных грез, боготворит брата Бренуэлла, терпит покровительство старшей сестры Шарлотты. Однажды их дом принимает постояльца – обаятельного викария Уильяма Уэйтмана. Эмили влюбляется в него, переживая мгновения тайной страсти, бунт, взлеты и падения. Отказываясь жить с оглядкой на других, она бросает вызов себе и возлюбленному.
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