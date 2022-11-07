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Французы снимут свою версию истории про Робин Гуда

7 ноября
2022 год

Новости кино >>
7 ноября 2022
Компании Gaumont и Albertine Productions возьмутся за французскую версию художественного фильма о Робин Гуде, уверяет Deadline.

Французы снимут свою версию истории про Робин Гуда
фото: deadline.com

Режиссерское кресло займет Людовик Бернар, работавший над сериалом «Люпен». Он же напишет сценарий в соавторстве с Жюльеном Ламброшини. Продюсерская команда состоит из Сидони Дюма и Маттьё Таро.

Создатели планируют «привнести французский оттенок этому современному герою», которого раньше воплотили на экране Эррол Флинн, Борис Хмельницкий, Кевин Костнер и Расселл Кроу. Студия Уолта Диснея сняла про Робин Гуда знаменитый мультфильм с лисом, а в 80-е на британском телевидении выходил популярный сериал с Майклом Прейдом.
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