Французы снимут свою версию истории про Робин Гуда

Компании Gaumont и Albertine Productions возьмутся за французскую версию художественного фильма о Робин Гуде, уверяет Deadline
.
Режиссерское кресло займет Людовик Бернар, работавший над сериалом «Люпен». Он же напишет сценарий в соавторстве с Жюльеном Ламброшини. Продюсерская команда состоит из Сидони Дюма
и Маттьё Таро.
Создатели планируют «привнести французский оттенок этому современному герою»
, которого раньше воплотили на экране Эррол Флинн
, Борис Хмельницкий
, Кевин Костнер
и Расселл Кроу
. Студия Уолта Диснея
сняла про Робин Гуда знаменитый мультфильм с лисом, а в 80-е на британском телевидении выходил популярный сериал с Майклом Прейдом
.
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